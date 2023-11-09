وفاة ربة منزل سقط عليها سور حديقة حال سيرها بالطريق بدار السلام

استقبل مستشفى جرجا العام ربة منزل في العقد السادس من العمر تقيم بدائرة مركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج جثة هامدة إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية بسبب سقوط جزء من سور عليها حال سيرها رفقة شقيقها بالطريق بذات الناحية وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.





تلقى اللواء مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد تلقي قسم شرطة جرجا إشارة من مستشفى جرجا العام بوصول بدرية ج م م 57 سنة ربة منزل ومقيمة دائرة مركز دار السلام جثة هامدة ادعاء سقوط جزء من سور عليها.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال كل من: زوجها "أحمد . ا . ع" 57 سنة مزارع ومقيم بذات الناحية وشقيقها "متولي . ج . م . م" 39 سنة عامل ومقيم دائرة القسم أنه حال تواجد المذكورة في زيارة للثاني وأثناء سيرهما سقط عليها جزء من سور حديقة قديم ملك ورثة "حلمي . ع . ع . ع" المقيمين دائرة مركز دار السلام نجم عنه وفاتها ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.





وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة سقوط سور عليها ولا توجد شبهة جنائية.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.