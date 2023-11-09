طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية في ندوة بالمجلس الأعلى للثقافة

طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية.. نظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، ,بأمانة الدكتور هشام عزمى ندوة تحت عنوان "طه حسين وتأثيره على الثقافات الأفريقية" وذلك ضمن احتفاء وزارة الثقافة المصرية بمناسبة مرور 50 عامًا على رحيل عميد الأدب العربي طه حسين.

وشارك في الندوة التى أدار الندوة الدكتور سيد رشاد الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الأفريقية جامعة القاهرة، عدد من الباحثين من الدول الأفريقية من بينهم، الباحث صالح إسحاق عيسى من تشاد باحث في الدراسات الأفريقية، الذى أشاد بدر وزارة الثقافة المصرية وتحدث عن تراث طه حسين وفكره وثقافته ووصفه بأنه شخصية جدلية، وقال أول كتاب قرأته له هو كتاب المعذبون فى الأرض الذى يحاكى فى قصته حال البؤساء، وأضاف أنه إذا اختلفنا فى تقاليدنا أو فى البعد التراثى الا أننا جميعا فى مجتمعاتنا الافريقية نواجه نفس المشكلات.

منهج ديكارتى



وقال إن طه حسين اتبع منهجاً علميًا “منهج ديكارتى” انا أشك اذن انا موجود، منهج الاستقراء، يفترض الفروض ويضع المقدمات فى صالح فروضه ليصل للحقيقة سواء نفى او إثبات.

وأضاف أن طه حسين واجه مشكلات وأن كتابه الايام يعتبر سيرة ذاتية له. وأخيرا اذا كان د.أحمد خالد توفيق

جعل الشباب الافريقى يقرأون، طه حسين جعلهم يكتبون.

طه حسين مازال حيًا

وتحدث الباحث إسماعيل أسف دانكوما - (أفريقيا الوسطى)- مندوب المنظمة التعليمية الأفروسطية "منظمة الإصلاح الاجتماعي بجمهورية أفريقيا الوسطى" عن تأثير طه حسين على سياسات الدولة، وقال أن طه حسين مازال حيًا بيننا، نتوافق معه فى بعض أفكار ونتعلم منها، وقد كان له تأثير على الثقافات الإفريقيه، وكان له دور كبير فى إصلاح شئون الدولة و إصلاح التعليم.

وأضاف طه حسين ولد فى أسرة فقيرة، والتحق بالكتاب وحفظ القرآن ثم التحق بالأزهر وكان دائما يحاول أن يكون له مكان فى إصلاح الثقافة.

وقال الباحث أبوبكر عبد القادر كونتا - (مالي) باحث سياسي ومهتم بالأدب الأفريقي إن الحديث عن طه حسين بعد مرور ٥٠ عاماً على رحيله يحتاج العديد من الندوات، وإذا نظرنا من حيث النشأة والتعليم والإنجازات التى قدمها للعالم العربى والافريقى نجد أننا لا نستطيع أن نوفى حق هذا الرجل، الذى أكد أن الثقافة ليست محصورة فى المدارس والمعاهد النظامية هذه المقوله

تفسر فكر هذا الرجل العظيم.

وتحدث حسن سويد (تنزانيا) - الأمين الثقافي بالاتحاد العام للطلبة الأفارقة بجمهورية مصر العربية عن إسهامات طه حسين فى مجال التعليم وقال تأثرت بـ طه حسين فى مرحلة الثانوية العامة حيث درسنا كتاب الايام وهو سيرة ذاتيه له من وقتها بدأت اقرأ له. ويعتبر كتابه مستقبل الثقافة من أهم الأعمال التى لها تأثير كبير على مستوى الثقافة الأفريقية، حيث أعطى فى هذا الكتاب فكراً لو تم تطبيقه على مستوى الدول الافريقية سيحدث تقدم كبيراً فى مجال التعليم.