اليوم.. انطلاق الدعاية الانتخابية وإعلان القائمة النهائية للمرشحين فى الانتخابات الرئاسية

تنطلق اليوم الخميس فترة الدعاية الانتخابية المخصصة للإعلان عن البرامج الانتخابية للمرشحين على منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية 2024، وتستمر الدعاية حتى 29 من نوفمبر الجارى، وذلك بالتزامن مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية.

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات الأربعاء الموافق 15 نوفمبر الجارى ولمدة 15 يوماً قبل الاقتراع آخر موعد للتنازل عن الترشح، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وأطلقت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكترونى الرسمي قاعدة البيانات الخاصة بمراكز الاقتراع التى سيدلى فيها المواطنون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين، بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتتضمن قاعدة البيانات جميع أسماء وعناوين مقار المدارس التى تشمل مراكز الاقتراع فى عموم الجمهورية، مع تحديد كافة البيانات الخاصة بمركز الاقتراع الذى سيدلى فيه كل مواطن بصوته.

ويتيح الموقع الإلكترونى للهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg، استعلام المواطن عن مقره الانتخابى وأحقيته فى الإدلاء بصوته فى العملية الانتخابية، وذلك بموجب الرقم القومى.

وفى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على التيسير على المواطنين وتسهيل عملية التصويت، أتاحت أيضاً للمواطن أن يقوم بإجراء تغيير لمركز الاقتراع الذى سيدلى فيه بصوته فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، شريطة أن يكون داخل نطاق موطنه الانتخابى، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، بأن يتقدم بطلب بهذا الشأن فى موعد غايته 15 نوفمبر الجارى، لتعديل المركز الانتخابى المطلوب الانتقال له، وذلك حرصًا من الهيئة على استخدام كل مواطن حقه الدستورى فى إبداء رأيه ومشاركته فى رسم مستقبل الوطن الذى هو غاية المراد.

وكانت الهيئة حددت أمس الأربعاء الموافق 8 نوفمبر الجارى آخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقاً لأسبقية التقدم بطلبات الترشح، وتشمل الرموز 15 رمزاً انتخابيا تم تحديدها وهى: رمز «النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم».

ويتنافس فى الانتخابات الرئاسية 4 مرشحين 3 منهم يمثلون الأحزاب السياسية إلى جانب المرشح عبدالفتاح السيسى الرئيس الحالى للبلاد، والمرشح الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، والمرشح حازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورى.

وتجرى عملية الاقتراع للمصريين فى الخارج على مدار 3 أيام، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أيام الجمعة والسبت والأحد الموافق 1 و2 و3 ديسمبر.