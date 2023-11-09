ممدوح عيد يفتح النار على حكم مباراة الزمالك وبيراميدز

أكد المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لـ نادي بيراميدز إن حال كرة القدم لن يشهد إصلاحًا في أي مكان به حكام تفعل ما تشاء من دون تحاسب.

وقال عيد معلقًا على مباراة الزمالك وبيراميدز: "تعرض بيراميدز لظلم فج وواضح من جانب الحكم أحمد الغندور والذي أدار مباراة الزمالك في نصف نهائي كأس مصر، والكل أجمع على أن الحكم كان موجها بقراراته الغريبة والتي لا يمكن السكوت عليها ضد نادي بيراميدز فقط".

وأضاف: "الحكم ارتكب العديد من الأخطاء الفجة في حق نادي بيراميدز من بينها طرد أحمد توفيق لاعب الوسط بقرار ظالم في المرتين، ليضطر بيراميدز استكمال الشوط الثاني كاملا والوقت الإضافي بعشرة لاعبين فقط، وهو ما أثر بدنيا على اللاعبين بشكل واضح".

وتابع: "استمر الحكم في ظلمه في ذات المشهد وطرد المدير الفني جايمي باتشيكو بشكل غير مفهوم رغم أنه كان يبدي اعتراضه بطريقة طبيعية على طرد لاعبه ظلما ولكن الحكم قرر طرده ليلعب الفريق ما تبقى من دقائق طويلة بدون مدير فني".

الزمالك يتأهل لنهائي كأس مصر على حساب بيراميدز

وكان الزمالك قد حقيق الفوز على بيراميدز في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأربعاء بركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 ليتأهل لنهائي كأس مصر ومواجهة الأهلي.