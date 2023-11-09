جهاد جريشة: ممدوح عيد مطالب بالإعتذار للحكام

أكد جهاد جريشة الحكم الدولي السابق، أنه يرفض التصريحات التي أدلى بها ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، مشيرًا إلى أن الحكام المصريين جيدين، ومن الوارد سقوط أي حكم في خطأ.

وقال جريشة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كل الحكام المصريين شرفاء وسندافع عنه، وكل التحكيم في العالم يقع في أخطاء، والاتحاد المصري لكرة القدم عليه حماية حكامه، لأنه لا يجوز التطاول عليهم".

وأضاف: "أحمد الغندور أدار المباراة بشكل جيد ولم يقع في أي أخطاء مؤثرة، ولا يوجد ركلات جزاء لاي فريق في المباراة، وطرد أحمد توفيق قرار صحيح، والمباراة كانت جيدة ولاعبي الفريقين سهلوا اللقاء على الحكم، ومحمود البنا كان يراجع على كل كبيرة وصغيرة".

وأكمل: "مباراة سيراميكا والأهلي أيضا كانت جيدة تحكيميًا، وكان يجب تغيير الوان قمصان الفريقين من أجل الصورة التليفزيونية، ورغم أن هناك انذارات كثيرة لكن كلها كانت مستحقة والحكم عبدالعزيز السيد كان جيدا".

وواصل: "لعبة عبدالله جمعة في نهاية المباراة حدث فيها تلامس عادي وليست ركلة جزاء مطلقا، وأحمد الغندور كان موفقًا في التعامل مع المباراة".

وأتم: "يجب على اتحاد الكرة التدخل بقوة وصرامة مع ممدوح عيد، ولابد أن يقدم اعتذارًا لكل حكام مصر، وحكامنا كلهم شرفاء ولا يوجد بينهم فاجر أو مغرض، وأي حكم في العالم يخطأ ويصيب".