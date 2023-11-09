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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ثنائية هاري كين تمنح بايرن ميونخ فوزاً مهماً على جالاتا سراي

مباراة بايرن ميونخ
مباراة بايرن ميونخ وجالاتا سراي

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزاً مستحقاً على جالاتا سراي التركي بهدفين دون رد ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة دوري ابطال أوروبا.

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تشكيل بايرن ميونيخ لمواجهة جالطة سراي بدوري أبطال أوروبا

جاءت نتيجة الشوط الأول سلبية رغم السيطرة الكبيرة لبايرن ميونخ الذي فرض ضغطاً هجومياً قوياً على دفاعات الفريق التركي بحثاً عن تسجيل هدف مبكر.

في المقابل نجح جالاتا سراي بفضل تكتله الدفاعي وتنظيمه الجيد في التصدي للهجمات المتتالية من الفريق البافاري، كما شكلت الهجمات المرتدة ازعاجاً كبيراً لبايرن ميونخ.

ولم تختلف الأمور كثيراً في شوط المباراة الثاني حيث واصل البايرن هجومه وحاصر جالاتا سراي في وسط ملعبه.

استمر الحصار البافاري للبايرن حتى جاءت الدقيقة 80 لينجح المتألق هاري كين في تسجيل هدف التقدم.

وفي الدقيقة 86 ضاعف هاري كين تقدم بايرن ميونخ بالهدف الثاني ثم قلص الكونغولي سيدريك باكامبو النتيجة بتسجيل الهدف الأول لجالاتا سراي في الدقيقة الأخيرة

 وحقق بايرن ميونخ  فوزاً مهما رفع به رصيده إلى 12 نقطة في صدارة المجموعة بينما توقف رصيد جالاطا سراي عند 4 نقاط في المركز الثاني.

 

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