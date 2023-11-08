تعطل ChatGPT لأكثر من 90 دقيقة بعد انقطاع كبير في OpenAI API

كانت خدمة ChatGPT التي تحظى بشعبية كبيرة لدى OpenAI معطلة وغير عاملة بالنسبة لمستخدميها النشطين البالغ عددهم 100 مليون مستخدم أسبوعيًا.

توقفت الخدمة قبل الساعة 4 مساء، وقد أقرت شركة OpenAI بالانقطاع وقالت، إنها تؤثر أيضًا على خدمات واجهة برمجة التطبيقات (API) الخاصة بالشركة، ومع ذلك، تمت استعادة الخدمة في حوالي الساعة 5:50 مساء.

بدلًا من منصة العمل، تم الترحيب بمستخدمي ChatGPT برسالة تحذيرية مفادها أنها “في طاقتها القصوى الآن”، كتبت OpenAI في تقرير خطأ أنها "حددت مشكلة أدت إلى ارتفاع معدلات الخطأ عبر واجهة برمجة التطبيقات وChatGPT، ونحن نعمل على إصلاحها". أخيرًا، استمر الانقطاع حوالي ساعتين.

تأثرت الخدمات أيضًا لبضع ساعات الليلة الماضية، ولكن هذا كان مجرد انقطاع جزئي لم يؤثر على جميع المستخدمين، واجهت منصة chatbot الخاصة بـ OpenAI عددًا قليلاً جدًا من المشكلات التشغيلية، إن وجدت، حتى الليلة الماضية، نمت الخدمة بمعدل ثابت، إذْ وصلت إلى 100 مليون مستخدم أسبوعيًا دون أي عوائق، يوجد أيضًا أكثر من 2 مليون مطور في جانب واجهة برمجة التطبيقات (API).

لقد قامت شركة OpenAI بإصدار إعلانات من اليسار واليمين، إذْ قامت بإثارة روبوتات الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص والتي يمكن لأي شخص إنشاؤها وحتى التفكير في صنع شرائحها الخاصة لتشغيل الخدمة.