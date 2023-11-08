واتساب يتيح إخفاء عنوان IP الخاص بك عن أي شخص تتصل به

ستتيح لك ميزة جديدة في واتساب إخفاء عنوان IP الخاص بك عن أي شخص تتصل به باستخدام التطبيق. يمكن أن تؤدي معرفة عنوان IP الخاص بشخص ما إلى الكشف عن الكثير من المعلومات الشخصية مثل موقعه ومزود خدمة الإنترنت، لذا فإن توفر خيار إخفاءه يعد مكسبًا كبيرًا للخصوصية. وكتب واتساب في منشور بالمدونة: "توفر هذه الميزة الجديدة طبقة إضافية من الخصوصية والأمان موجهة نحو مستخدمينا الأكثر وعيًا بالخصوصية".

يقوم WhatsApp حاليًا بنقل المكالمات إما من خلال خوادمه الخاصة أو عن طريق إنشاء اتصال مباشر يسمى نظير إلى نظير مع من تتصل به وفقًا لظروف الشبكة. غالبًا ما توفر مكالمات نظير إلى نظير جودة صوت أفضل، ولكنها تتطلب أن يعرف كلا الجهازين عناوين IP الخاصة ببعضهما.

بمجرد تشغيل الميزة الجديدة، المعروفة ببساطة باسم "حماية عنوان IP في المكالمات"، سيقوم WhatsApp دائمًا بنقل مكالماتك من خلال خوادمه الخاصة بدلاً من إنشاء اتصال نظير إلى نظير، حتى لو كان ذلك يعني حدوث اتصال بسيط جودة الصوت. وقالت الشركة إن جميع المكالمات ستظل مشفرة من طرف إلى طرف، حتى لو مرت عبر خوادم واتساب.

أضاف WhatsApp المزيد من ميزات الخصوصية خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي يونيو، أضافت الشركة ميزة تتيح للأشخاص إسكات المتصلين غير المعروفين تلقائيًا. كما قدمت أيضًا قسم "فحص الخصوصية" للسماح للمستخدمين بضبط مجموعة من إعدادات الخصوصية من مكان واحد في التطبيق، وفي وقت سابق من هذا العام، أضافت ميزة تتيح للأشخاص قفل محادثات معينة باستخدام بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه.