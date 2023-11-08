Instagram يبدأ في اختبار خيار لإيقاف تشغيل إيصالات القراءة

لقد كان توفير إيصالات القراءة منذ فترة طويلة خيارًا عبر كل منصة مراسلة تقريبًا. الآن، يقوم Instagram، أحد أكبر المواقع المحظورة، باختبار ميزة تتيح للمستخدمين إخفاء رسالة ما عندما "يشاهدونها". أعلن كل من الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg ورئيس Instagram Adam Mosseri عن التحديث على قنوات Instagram Broadcast الخاصة بهم.

شارك Mosseri أيضًا صورة لكيفية عمل الميزة. سيكون الخيار موجودًا ضمن علامة التبويب "الخصوصية والأمان"، ويمكن الوصول إليه من خلال النقر على اسم الشخص من داخل الدردشة. ومن هناك سيظهر قسم يسمى "من يمكنه رؤية نشاطك". ما عليك سوى تبديل زر التبديل أدناه وستصبح جميع طرق العرض التي تتقدم للأمام خاصة. ومع ذلك، فإن أي رسائل يتم إرسالها في وضع الاختفاء ستظل تحتوي على إيصالات بالقراءة.

سواء قمت بفتح رسالة تحتوي على مقطع فيديو ولا يمكنك الاستماع إليها على الفور أو لا تريد الرد في الوقت الحالي، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعل إخفاء إيصالات القراءة الخاصة بك مفيدًا. ومع ذلك، لم يذكروا متى سيتم طرح الخيار للجميع أو حتى مدى اختباره بالضبط. ومن غير الواضح أيضًا ما إذا كان سيتعين عليك إيقاف تشغيله لكل شخص أو ما إذا كان سيكون هناك خيار شامل في النهاية.

سمح تطبيق WhatsApp المملوك للمستخدمين بإخفاء إيصالات القراءة الخاصة بهم منذ عام 2014، لكن Messenger، مثل Instagram، لا يزال يظهر تلقائيًا عند عرض الرسالة. ربما يومًا ما ستسمح جميع منصات Meta بالتحقق من الرسائل بسرية، ولكن حتى ذلك الحين، سنراقب كيف يسير اختبار Instagram.