العرض الدعائي للعبة Grand Theft Auto VI يصل أوائل ديسمبر

قد نحصل على تفاصيل رسمية حول Grand Theft Auto VI قريبًا جدًا. بعد تقرير بلومبرج الذي ذكر أن Rockstar Games ستعلن عن الإدخال التالي في امتياز GTA في وقت مبكر من هذا الأسبوع، أكدت Rockstar أنها ستصدر مقطعًا دعائيًا للعبة القادمة في أوائل ديسمبر، كجزء من احتفالها بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين. إنها واحدة من أكثر الألعاب المنتظرة للمجموعة الحالية من وحدات التحكم، خاصة منذ الإصدار الرئيسي الخامس في السلسلة - ثاني أفضل لعبة فيديو مبيعًا على الإطلاق، كما تشير بلومبرج - صدرت في عام 2013.



في حين أن Rockstar لم تطلق اللعبة بعد، ربما يكون بعض المعجبين قد حصلوا بالفعل على لمحة من لقطات اللعب في الأيام الأولى بسبب تسرب قام أحد المتسللين بتحميله عبر الإنترنت في عام 2022. وقد احتوى على 90 ثانية من اللعب من إصدار اختبار GTA VI، يُظهر واحدًا من بين البطلتين اللتين يمكن اللعب بهما، شخصية أنثوية تدعى لوسيا، تقوم بسرقة متجر. وأظهر مقطع آخر الشخصية الأخرى القابلة للعب وهي تركب "Vice City Metro"، مما يشير إلى أن قصتها تدور في نسخة Rockstar الخيالية من ميامي. وأكد المطور لاحقًا محتويات التسريب وقال إن إنشاء اللعبة سيستمر "كما هو مخطط له".

قد تكشف Rockstar عن فترة إصدار GTA VI جنبًا إلى جنب مع العرض الترويجي الشهر المقبل، لكن الشركة الأم Take-Two ألمحت سابقًا إلى أنها ستصدر في وقت ما في عام 2024.

التحديث، 8 نوفمبر 2023، الساعة 8:15 صباحًا بالتوقيت الشرقي: تم تحديث هذه القصة لملاحظة أن Rockstar أكدت أنها ستصدر مقطعًا دعائيًا للعبة Grand Theft Auto التالية في ديسمبر.