ملابسات الكشف عن قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الإسكندرية).

وذلك لقيامهم بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء السيارات) بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

هذا و قدرت الممتلكات بنحو (60 مليون جنيه تقريباً) فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة تكوين تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.



تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد شريف قباله مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الفور قرر اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، تشكيل فريق بحث حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".



وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.