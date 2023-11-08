ميتا تضع علامة على الإعلانات السياسية والاجتماعية المعدلة بالذكاء الاصطناعي

ستطلب Meta من المعلنين الكشف عما إذا كانت الإعلانات التي يرسلونها لمواقعها الإلكترونية قد تم تعديلها رقميًا، بما في ذلك من خلال استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، إذا كانت ذات طبيعة سياسية أو اجتماعية. سيتم وضع علامة على الإعلانات التي تم تعديلها رقميًا على منصات Meta، بنفس الطريقة التي تأتي بها بعض الإعلانات مع إخلاء المسؤولية "مدفوع مقابل". وستبدأ الشركة في تنفيذ القاعدة في العام الجديد، تمامًا مع اشتداد فترة الحملة الانتخابية لما يُتوقع أن تكون انتخابات رئاسية أمريكية وحشية ومثيرة للانقسام في عام 2024.

في منشور بالمدونة، أوضح ميتا أنه يتعين على المعلنين الكشف في تدفق الإعلانات إذا أرسلوا قضية اجتماعية أو إعلانًا انتخابيًا أو سياسيًا يحتوي على صور أو مقاطع فيديو واقعية - أو إعلان بصوت واقعي - تم تعديله لجعل شخص حقيقي يقول أو افعل شيئًا لم يقولوه أو يفعلونه في الواقع. يُطلب منهم أيضًا إخبار Meta عما إذا كانوا يرسلون إعلانًا مع شخص يبدو واقعيًا غير موجود، أو حدثًا يبدو واقعيًا لم يحدث، أو لقطات معدلة لحدث حقيقي وقع بالفعل. إذا أرسلوا صورة أو مقطع فيديو أو تسجيلًا صوتيًا مزيفًا لحدث يُزعم أنه وقع - على سبيل المثال، شيء قاموا بإنشائه بمساعدة مولدات الصور التي تعمل بالذكاء الاصطناعي - فيجب عليهم إخطار Meta أيضًا. لا يحتاج المعلنون إلى الكشف عما إذا كانوا قد قاموا فقط بتعديل حجم إعلاناتهم واقتصاصها وتصحيح الألوان وزيادة وضوحها.

وحذرت شركة Meta، التي تتوقع بالفعل أن يخالف بعض المعلنين القاعدة الجديدة، من أنها سترفض الإعلانات إذا قررت أنها فشلت في ذلك أو لم تكشف عمدًا عن أنها غيرت عروضها رقميًا. علاوة على ذلك، قالت إن المخالفات المتكررة للقاعدة "قد تؤدي إلى عقوبات". ولم توضح بعد تفاصيل عملية الترخيص التي يتعين على المعلنين اتباعها والضمانات المعمول بها لمنعهم من التلاعب بالنظام، لكنها وعدت بمشاركة المزيد من التفاصيل في المستقبل.

لقد أثار السياسيون والمؤيدون من كلا الجانبين بالفعل مخاوف بشأن إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لدفع المعلومات الخاطئة عن الانتخابات إلى آفاق جديدة في موسم الحملة هذا. يوجد بالفعل مقطع فيديو تم تعديله للرئيس جو بايدن ليظهر كما لو كان يلمس حفيدته بشكل غير لائق ويتم تداوله على فيسبوك. فتح مجلس الرقابة في Meta قضية بعد أن استأنف المستخدمون إزالة الفيديو، ومن المتوقع أن يصدر قرارًا في المستقبل القريب.