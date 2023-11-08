كيونت تفوز بجائزتين مرموقتين في مؤتمر الأعمال الدولي IBA 2023

فازت شركة كيونت، المتخصصة في منتجات الصحة ونمط الحياة، والتي تعتمد على نموذج البيع المباشر لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات الحصرية بجائزتين ستيفي® البرونزيتين في حفل توزيع جوائز الأعمال الدولية 2023، وذلك تقديراً لجهودها المتفانية في مكافحة التغير المناخي وإعادة تشكيل علامتها التجارية لمنتجات الصحة، مع التركيز على أنماط الحياة، حيث تم إقامة حفل توزيع الجوائز بمشاركة أكثر من 100 شركة فائزة في أحد الفنادق الفاخرة، فندق روما كافاليري-ايه والدورف أستوريا ريزور.



هذا وألقى برنامج جوائز الأعمال الدولية الضوء على جهود شركة كيونت المتميزة في هذه القضايا الحيوية، حيث تم منح شركة كيونت جائزتين؛ الأولى وهي أنجح حملة للاتصالات والعلاقات العامة لهذا العام. وذلك يرجع لبرنامج إعادة التشجير العالمي الذي أطلقته كيونت في عام 2021 من خلال الشراكة مع شركة EcoMatcher المعتمدة.



وقد تم إطلاق هذه المبادرة مع غابات شركة كيونت في الفلبين، وكينيا، والإمارات العربية المتحدة في المرحلة الأولىى. منذ ذلك الوقت، توسع البرنامج ليشمل العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك إندونيسيا وتركيا والجزائر. كما أن كيونت قد بدأت في تنفيذ مشروعات متعددة تركز على البيئة والاستدامة بالتعاون مع شركاء دوليين.



هذا إلى جانب جائزة إعادة تصميم العلامة التجارية / تجديد العلامة التجارية للعام الخاصة بملف كيونت، أميزكوا، حيث تقدم اميزكوا مجموعة مبتكرة ومدعومة علميًا من منتجات الصحة المصممة لتعزيز الرفاهية الشاملة للمستهلكين المعاصرين. في ديسمبر 2022، أجرت شركة كيونت عملية إعادة وضع استراتيجي للعلامة التجارية اميزكوا وإعادة تعريف وجودها في السوق والارتقاء بها في قطاع الصحة الذي يشهد منافسة شديدة. يركز الاتجاه الجديد على مفهوم "الحياة الشاملة"، حيث يقدم اميزكوا كعلامة تجارية تعمل على تعزيز أنماط الحياة الحديثة.



صرحت مالو كالوزا، الرئيس التنفيذي لشركة كيونت، قائلة "إن هذه الجوائز تدل على التزامنا الثابت للحصول على صحة أفضل وأسلوب حياة أفضل وكوكب أفضل. يعد برنامجنا لإعادة تشجير التراث الأخضر والتحول الموجود على ملف صحة أميزكوا بمثابة رمز لتفانينا في تحقيق الاستدامة والعيش الشامل. نؤمن أنه من خلال الاهتمام بكوكبنا وإعطاء الأولوية للرفاهية الشاملة، لا نساهم في نجاحنا فقط، بل نساهم أيضًا في تحقيق مستقبل أكثر إشراقًا وصحة للجميع."



تُكرم جوائز الأعمال الدولية (IBA) وتقدر الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمؤسسات والمهنيين في جميع أنحاء العالم. تم تقييم جائزة الاعمال الدولية لهذا العام من قبل أكثر من 230 متخصصًا وخبيرًا في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتضمنت مشاركات من منظمات دولية مثل كوكاكولا، والخطوط الجوية التركية، دومينوز ، ارنست و يونغ ، ونيلسن آي كيو، وغيرها.



تقول ماجي ميلر، مديرة الاتصالات والعلاقات العامة في جوائز ستيفي: "تتحسن الترشيحات لجوائز IBA كل عام، وتعد فئة الفائزين بجوائز ستيفي لهذا العام هي الأكثر إثارة للإعجاب حتى الآن". كما أضافت: "لقد أثبت الفائزون أن مؤسساتهم قد حددت أهدافًا سامية وحققتها نهنئهم على إنجازاتهم المعترف بها ونتطلع إلى الاحتفال بهم على المسرح في 13 أكتوبر."



يمثل هذا العام الفوز الرابع لشركة كيونت في جائزة IBA منذ مشاركة الشركة لأول مرة في عام 2020. في السابق، حصلت كيونت على جائزة ستيفى لحملاتها الفريدة ومبادراتها العالمية المستهدفة، مثل الفوز بجائزة أفضل مجتمع مشارك لهذا العام، وأفضل استخدام لوسائل التواصل الاجتماعي في مكافحة فيروس كورونا.

