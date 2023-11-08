كاسبرسكي تطلق حلا أمنيا للاكتشاف والاستجابة الموسعة

أعلنت كاسبرسكي عن تطويرها لحل أمني شامل جديد للاكتشاف والاستجابة الموسعة باسم Kaspersky XDR، إذ يقدم هذا الحل خيارات أمان متعددة ضمن نظام أساسي موحد. يساعد هذا الحل الشركات على حماية أصول أعمالها وعملياتها ضد التهديدات المتقدمة أو المعقدة، والتهديدات المتقدمة المستمرة، والهجمات المستهدفة، وذلك بالاعتماد على قدرات متعددة تتضمن جمع وربط السجلات، وإدارة الحالات والأصول، وأفضل طرق الاستجابة، وقدرات التحقيق. كما تتيح كاسبرسكي الآن للمستخدمين الأوائل فرصة تقييم حل Kaspersky XDR داخل بيئة تجريبية، ومشاركة آرائهم عنه قبل أن يتم استخدامه في البنية التحتية الحقيقية.

في ظل المشهد العالمي للأمن السيبراني، تواجه الشركات حول العالم صعوبة كبيرة في الموازنة بين الحفاظ على مستوىً عالٍ للأمن السيبراني والاستمرار بالتركيز على عملياتها الأساسية، ويضاف ذلك إلى معاناة الشركات من النمو المستمر للهجمات، والمتطلبات التنظيمية، وفجوة المهارات العالمية. لذا يسهل تخمين سبب كون الشركات الحديثة تعاني من ضغوط كبيرة. فوفقاً لتقرير Enterprise Strategy Group عن الاكتشاف والاستجابة الموسعة وتحديث مركز العمليات الأمني، تواجه 51% من الشركات صعوبات في اكتشاف التهديدات المتقدمة والتحقيق فيها باستخدام أدواتها الحالية. ويعني ذلك أنها بحاجة إلى قدرات أفضل لاكتشاف التهديدات والاستجابة لها، كما أنها تحتاج إلى ترتيب أنسب لتنبيهاتها الأمنية حسب الأهمية، إضافة إلى مركز إدارة موحد يدير جميع عملياتها الأمنية. ولهذا السبب، تم تطوير حل Kaspersky XDR ليلبي هذه الطلبات.

كان الشكل الأولي لحل Kaspersky XDR قد تطور من منصة Kaspersky Anti-Targeted Attack في عام 2016 وحمل اسم Native XDR حينها. والآن في عام 2023، اتخذت الشركة الخطوة التالية وحسّنت من قدرات الاكتشاف والاستجابة مع تقديم حل Open XDR. وبات هذا المنتج الجديد متاحاً الآن للراغبين بتقييم وظائفه وتوافقه مع البنى التحتية الحالية في بيئة تجريبية.

يمكن إدارة حل Kaspersky XDR بسهولة من منصة Open Single Management Platform، ويوفر أمناً سيبرانياً شاملاً في مواقع الشركة، مما يضمن بقاء بيانات العملاء الحساسة داخل البنية التحتية الخاصة بهم بالتماشي مع متطلبات قواعد سيادة البيانات. ويقدم هذا الحل الأمني رؤية شاملة لأمن الشركة، ويساعد الشركات على استباق التهديدات السيبرانية دائمة التطور من خلال ربط وتحليل البيانات من مصادر مختلفة عبر البنية التقنية التحتية في الشركة، مما يوفر رؤية شاملة وسياقية للتهديدات المحتملة.

يمكن لحل Kaspersky XDR التكامل مع حلول الأمن السيبراني الأخرى من كاسبرسكي أو مع المنتجات الأمنية من شركات أخرى، بما في ذلك منصات حماية النقاط الطرفية وخدمات معلومات التهديدات. ويساعد هذا التكامل على تبسيط عمليات الشركات الأمنية وإدارتها للحلول الأمنية المتعددة بشكل سلس.

تحليلات متقدمة لاكتشاف التهديدات والاستجابة الشاملة لها

يتمتع حل Kaspersky XDR بقدرات اكتشاف واستجابة شاملة للتهديدات بسبب استفادته من مجموعة واسعة من المصادر لاستخراج البيانات التي تتضمن سجلات النقاط الطرفية، والشبكات، وأنظمة التطبيقات والعمليات المختلفة. ويقدم الحل تحليلات متقدمة بالإضافة لقدرته على ربط البيانات متعددة المصادر وتحليلها تلقائياً. كما يمكنه تفعيل استجابات مؤتمتة لاحتواء المخاطر السيبرانية المحتملة ومعالجتها. وللمستخدمين الأكثر خبرة وتطلباً، يوفر الحل قدرات البحث عن التهديدات لاكتشاف التهديدات المتقدمة بشكل استباقي.

رؤية أفضل مع أداة Investigation Graph

تساعد أداة Investigation Graph مختصي أمن المعلومات على جمع مخلفات الهجمات وتمثيلها في مشهد متكامل يسهل تحليله والاستجابة له. حيث تهدف هذه الأداة إلى تبسيط عملية بدء التحقيق في التنبيهات والحوادث الأمنية، وعرض أحداث الأنظمة المختلفة على نفس اللوحة، وإظهار الروابط بينها، وتوفير أدوات للبحث والإثراء والاستجابة.

استجابات مخصصة لتحسين الكفاءة

يسمح حل Kaspersky XDR بإنشاء قواعد استجابة فعالة لتخصيص سير العمل بالاعتماد على محفزات مرنة وسيناريوهات استجابة مخصصة. تساعد هذه الميزة الشركات على تسريع عملياتها المعتادة، بالإضافة لبناء هيكل للعمل الجماعي، وتقليل الأخطاء، وهو ما يمنح لخبراء أمن المعلومات وقتاً إضافياً للتحقيق في الحوادث المعقدة المتكررة.

سهولة في النشر والإدارة

تم تصميم حل Kaspersky XDR ليكون سهل النشر والإدارة حتى في البيئات المعقدة للشركات مع التركيز على سيادة البيانات. وعلى المنصات العالمية، تضمن كاسبرسكي عمل حل XDR الخاص بها في أي بيئة أو منطقة مع الامتثال للإطارات التشريعية على سياق اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، ومعيار أمان بيانات قطاع بطاقات الدفع (PCI DSS)، وقانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA).

معلقاً على الحل الجديد، قال أنطون إيفانوف، الرئيس التقني لشركة كاسبرسكي: "يعد حل الاكتشاف والاستجابة الموسعة الخاص بنا إنجازاً هاماً ضمن استراتيجيتنا. فهو يوفر مستويات جديدة من جودة الحماية وسهولة الاستخدام لعملائنا من الشركات، وذلك من خلال دمج السيناريوهات المعقدة ومتعددة المنتجات في وحدة تحكم موحدة. يعتمد حل XDR الخاص بنا على منصتنا الجديدة، Open Single Management Platform، التي تسمح لعملائنا بالاستمتاع بأمن مخصص يمكنه التكامل مع منتجات كاسبرسكي الأمنية ومجموعة واسعة من حلول مزودي الخدمة الخارجيين. كما تتميز منصة Open Single Management Platform الخاصة بنا بأنها تسمح بعمليات التثبيت السحابية والمحلية، مما يجعل Kaspersky XDR أحد الحلول القليلة في السوق على حد سواء. وسيساعد حل XDR الخاص بنا الشركات على زيادة الكفاءة الإجمالية لأمنها السيبراني ومواكبة التوجهات العالمية الجديدة مثل النمو في تعقيد الهجمات، وفجوات المهارات، والتنبيه عن الإرهاق.