Wask ممثلًا للشرق الأوسط وأفريقيا في بطولة فري فاير العالمية 2023

أعلنت شركة جارينا المطور للعبة فري فاير، عودة بطولة Free Fire World Series (FFWS) بعد طول انتظار وذلك في العاشر من نوفمبر الجاري، والتي تستضيفها مدينة بانكوك بتايلاند، وسيخوض فريق Wask المغربي الممثل الوحيد لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منافسات البطولة التي تضم 17 فريقًا ضمنوا مراكزهم من 7 دوريات حول العالم للتنافس على لقب البطولة والجوائز المالية مليون دولار أمريكي.

وقال "علي" قائد فريق Wask: “يتشرف فريق Wask بتمثيل المنطقتين العربية والإفريقية في بطولة فري فاير العالمية القادمة. إننا نحمل على عاتقنا آمال وأحلام شعبنا المغربي وجميع الدول العربية والافريقية، وعازمون على أن نجعل منطقتنا مصدر فخر لنا، كما نطلب الدعم المتواصل من جميع الأفارقة والعرب ، ونحن نبدأ هذه الرحلة بدعمكم ونهدف إلى تحقيق الانجاز وتحقيق المجد لوطننا، ومعًا يمكننا أن نصنع التاريخ".

ضمن فريق Wask مكانه في بطولة FFWS 2023 بفوزه ببطولة Free Fire MEA League، حيث شهدت رحلتهم إلى لقب البطولة تحقيق انتصارات على 17 فريقًا في البطولة، وحصولهم على صدارة ترتيب الدوري برصيد 332 نقطة، بفارق 36 نقطة عن فريق VIP العراقي، والذي حصل على المركز الثاني.

بينما يستعدون لتمثيل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) في البطولة العالمية، نحى مجتمع فري فاير بأكمله في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا جميع خلافاتهم جانبًا واجتمعوا معًا للوقوف خلف فريق Wask المغربي من أجل توجيه جميع آمالهم ودعمهم الجماعي لهم في تشريف وجعل المنطقة فخورة بهم في بطولة FFWS 2023.

من جانبه قال فريق "VIP's Hawk" المصري: "بصفتنا فريق من مصر، نقدم دعمنا الكامل لفريق Wask لأنهم يمثلون الشرق الأوسط وأفريقيا فيFFWS 2023 . إن فوزهم الرائع والذي قاموا بتحقيقه في بطولة Free Fire MEA League هو شهادة على مدى مهارتهم وتفانيهم، ونحن نقف مع جميع الفرق من منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لتشجيع فريق Wask، ونأمل أن نراهم يحققون انتصارًا لمنطقتنا ويجعلونا فخورين على الساحة العالمية.

شكل البطولة والفرق المؤهلة

وتأتي بطولة العالم لهذا العام تحت شعار "Own the Glory"، حيث تسلط الضوء على 90 لاعبًا محترفًا من الطراز العالمي حيث يبذلون كل ما في وسعهم على الساحة الدولية لجلب الفخر والانجاز للبطولات الخاصة بهم. ويمكن لعشاق فري فاير أن يلعبوا دورًا في البطولة من خلال دعم فرقهم المفضلة أثناء سعيهم للحصول على مجد البطولة.

سيتم تقسيم 2023 FFWS إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولي هي خروج المغلوب و مرحلة نصف النهائي تحت عنوان "الاندفاع"، ومرحلة النهائيات الكبرى. سيتأهل 18 فريقًا لمرحلة خروج المغلوب والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر ومن 17 إلى 19 نوفمبر. وسيتم تقسيم الفرق المتأهلة إلى ثلاث مجموعات مكونة من ستة فرق، حيث تلعب كل مجموعة 24 مباراة على مدار عطلتي نهاية الأسبوع.

والفرق المشاركة هى:

ممثلين عن بطولة (Liga Brasileira de Free Fire (LBFF:

فريق MIBR (المجموعة الأولى)

فريق Magic Squad (المجموعة الأولى)

فريق LOUD (المجموعة الثالثة)

ممثلين عن بطولة (Free Fire League Latinoamerica (FFL:

فريق All Glory Gaming (المجموعة الأولى)

فريق Furious Gaming (المجموعة الثانية)

فريق OSAKA (المجموعة الثالثة)

ممثلين عن بطولة (Free Fire Thailand Pro League (FFPL:

فريق Buriram United Esports (المجموعة الأولى)

فريق CGGG (المجموعة الثانية)

فريق EXP Esports (المجموعة الثالثة)

ممثلين عن بطولة (Free Fire Master League (FFML:

فريق Thorrad (المجموعة الأولى)

فريق RRQ Kazu (المجموعة الثانية)

فريق Poco Star (المجموعة الثالثة)

ممثلين عن بطولة Vietnam Free Fire League Summer:

فريق GOW (المجموعة الثانية)

فريق WAG (المجموعة الثانية)

فريق P Esports (المجموعة الثالثة)

ممثلاً عن بطولة MCPS Majors:

فريق Expand (المجموعة الثالثة)

ممثلاً عن بطولة Pakistan Qualifier:

فريق Hotshot Esports (المجموعة الأولى)

ممثلاً عن بطولة Free Fire MEA League:

فريق WASK (المجموعة الثانية)

سينتقل أفضل 12 فريقًا بعد ذلك إلى مرحلة نصف النهائي تحت عنوان "الاندفاع" في الفترة من 24 إلى 25 نوفمبر، حيث سيلعبون 12 مباراة. وطبقًا لآدائهم في هذه المرحلة يمكن للفرق حصد النقاط من أجل حجز مراكزهم في مرحلة النهائيات الكبرى والتي ستُقام يوم 26 نوفمبر، حيث سيتم إجراء 6 مباريات لتحديد بطل FFWS 2023.

احصل على حزمة Top Criminal خلال فعالية The ghost criminal

لزيادة الإثارة خلال بطولة العالم، ستطلق جارينا فعالية " The ghost criminal" وهى فعالية خاصة داخل اللعبة تبدأ في 27 نوفمبر، حيث سيتم تعريف اللاعبين بقصة The ghost criminal ، الذي يحاول سرقة كأس FFWS بمساعدة صديق قديم. فـ هل ستتمكن كيلي – شخصية فاير فاير الشهيرة – من إيقافه في الوقت المناسب؟ انضم إلى الفعالية لتعرف نهاية هذه المعركة المثيرة!

ستتوفر حزمة Top Criminal ذات الإصدار المحدود كجزء من الفعالية. والتي تعتبر أحدث إضافة إلى سلسلة "Top Criminal " الشهيرة، وتتميز هذه الحزمة التي تحمل طابع الأشباح بنظام ألوان سماوي ملفت للنظر، وتأتي مع تأثيرات خاصة تشبه الدخان عند الاستخدام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمعجبين واللاعبين التطلع إلى مجموعة من الأنشطة داخل اللعبة بما في ذلك حدث بارز وخريطة Craftland الطيفية. وسيتم أيضًا توزيع هدايا مجانية ذات طابع إجرامي شبحي مثل السلاح - Trogon ولوح ركوب الأمواج وأشكال الأسلحة الأخرى.