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عبدالسند يمامة: سد النهضة أخطر الأزمات والتلويح بالعمل العسكري كان ضرورة د. عبدالسند يمامة يكشف موقفه من القضية الفلسطينية وحرب غزة حال فوزه بالرئاسة
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفلسطيني: يجب وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس

 أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الأربعاء، ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية، والإفراج عن أموال المقاصة كاملة، مُشددًا على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل هذه الأموال منقوصة.


 جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع رئيسي وزراء هولندا مارك روته، وأستراليا أنتوني البانيز، حيث أكد عباس، على وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية؛ من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته؛ وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة، مؤكدًا على أنه لا حل أمني أو عسكري لقطاع غزة، وأن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال في فصل غزة.

 

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