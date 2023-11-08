تحرير 152 محضرًا بحملات تموينية بالإسماعيلية

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‏‎قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز؛ للتأكد من جودة السلع المقدمة للمواطنين وبأسعار مناسبة، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

وأسفرت الحملات عن تحرير ١٥٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا. وفيما يخص الرقابة على المحال التجارية تم تحرير ٢٧ محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و٥ محاضر للبيع بأزيد من السعر، ومحضر لعدم حمل شهادة صحية.

‏‎وفي مجال الرقابة على المخابز، تم تحرير ١٥ محضر إنتاج خبر ناقص الوزن، و٣ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١٢ محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطن، و٢٤ محضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، ٣٥ محضر عدم نظافة أدوات العجن، و٣ محاضر لعدم وجود سجل بالمخبز، ٣ محضر تصرف في الدقيق.

‏‎وفي مركز ومدينة القنطرة شرق، تم ضبط ٣ مخابز لتصرفهم في كمية تقدر ب ٣ طن دقيق بلدي مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

واشارة أحمد منصور وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية انة تم تكليف عبدالحميد حسين مدير الرقابة على الأسواق والمحال التجارية بالإسماعيلية بضبط المخالفين وتحرير محاضر لهم ومتابعة الأسواق وتفعيل أرقام الشكاوى وعمل تقرير مفصل يومى وعرضه على الوزير المحافظ فهمى بشارة

وللشكاوى التموينية برجاء الاتصال على الأرقام التالية

رقم مباحث التموين/ ٣٩١١٠١٠

رقم غرفة عمليات مديرية التموين/ ٣١٠٧٢٠٢

رقم الخط الساخن لحماية المستهلك/ ١٩٥٨٨

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة المتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية وتوافر السلع بالأسواق والتأكد من صلاحيتها، ومجابهة احتكار السلع والغش التجاري.