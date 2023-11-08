وزير النقل يكشف مخطط تطوير السكك الحديدية (فيديو)

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الوزارة تستهدف نقل ٥ ملايين طن بضائع بدلا من ٣.٥ مليون طن، في الوقت الحالي

وأضاف وزير النقل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على فضائية “صدى البلد” مساء اليوم الأربعاء، أن هناك ٨٥٠ عربة غلال علي أعلى مستوى لمنع وجود فاقد في القمح.

لدينا ١.١ مليون راكب بزيادة ٤٠٠ الف راكب يوميا

وتابع وزير النقل : "أتلقي شكاوى ركاب القطارات ويتم حلها فورا، ومرفق السكة الحديد يشهد تطورات ملحوظة، متابعا: " لدينا ١.١ مليون راكب بزيادة ٤٠٠ الف راكب يوميا، ونستهدف نقل ١.٢ مليون راكب العام المقبل في مرفق السكة الحديد.

شف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أبرز إنجازات النقل في الـ9 سنوات الماضية، قائلًا: "كانت وضع خطة لتحديث عناصر منظومة النقل في القطاعات كافة ولتنفيذ الخطة تم تخصيص 2 تريليون جنيه ومن المتوقع أن تصل إلى 3 تريليونات في 2023".



وأضاف"الوزير"، خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، اليوم الإثنين، أن مشروعات السكك الحديدية في 2014 كنا نستطيع نقل 900 ألف راكب يوميًا، وفى 2023 أصبح نستطيع نقل 1.2 مليون راكب يوميًا وارتفعت مستويات السلامة والتأمين وانتظام مواعيد القطارات، ومتوقع أن ننفق 75 مليار جنيه لنصل إلى 2 مليون راكب يوميًا و13 مليون طن بضائع سنويًا ولنصل إلى معايير السلامة العالمية.

وتابع، أنه في 2014 كان لدينا جرارات 791 جرارًا فيها 400 صالح بكفاءة 60% والبقية عاطلة بالكامل، في 2023 عندنا 210 جرارات جديدة بالكامل، و594 جرارًا صالحًا بكفاءة 80%، و186 عاطلًا ولها عقود تجديدات ولها عقود ونعمل عليها.

يشمل المؤتمر إقامة عدد من الدوائر المستديرة والجلسات العامة، التي يتم خلالها تقديم عرض شامل للمعلومات المتوفرة حول الإنجازات والمشروعات التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فضلًا عن التحديات التي تواجه الدولة.



يأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية، وتعزيز الحوار مع المواطنين، خصوصًا الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.