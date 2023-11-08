ميزان أوزوريس رواية جديدة للكاتب محمد زيان

صدر للكاتب الصحفي " محمد زيان " رواية جديدة بعنوان " ميزان أوزوريس ، وهي مستوحاة من محكمة الموتى الفرعونية التي يرأسها أوزوريس سيد العالم الآخر ، ورئيس الالهة ، ويجلس على يساره قضاة الأقاليم المصرية الأثنى والاربعون ، وتحاسب المصريين على ما اقترفوه من أعمال في حياتهم الدنيا ، في إطار من ربط الماضي الفرعوني بالعصر الحديث ، ومثول حكام مصر والسياسيون أمامها بأعمالهم الحسنة والسيئة ، وسؤالهم عن أعمالهم لكي يتمكنوا من الرد عليها والدفاع عن أنفسهم ، وعرض قلوبهم على ميزان العدالة أمام ريشة ماعت ، ثم يعرض تحوت النتيجة على أوزوريس ليحكم بالقرار .

وبينما يجلس إوزوريس على الناووس القائم فوق عرشه لمحاكمة المصريين ، يدخل حورس إلى قاعة العدالتين ومعه الميت لتقديمه آلى سيد العالم الآخر لتأخذ محكمة العدالتين مجراها في محاكمة ساسة الحاضر على ما فعلوه في الفترة الممتدة منذ عام ١٩٨١ وتولي الرئيس حسني مبارك الحكم حتى عام ٢٠١٣ عام الجماعة وسقوط حكمهم بثورة ٣٠ يونيو ، ثم حكم الرئيس عدلي منصور ، مروراً بثورة يناير ومجرياتها وأحداثها.

ويمثل ساسة مصر من وزراء وحكام وروساء أحزاب وبطريرك الكنيسة القبطية وشيخ الأزهر وقادة الجيش أمام محكمة أوزوريس ليستبين الحق في مسرحية سياسية ذهب الكاتب فيها للجمع بين التراث الفرعوني والحاضر ومفرداته لتوضيح حقيقة ما جرى في مصر خلال هذه الفترات .

وتحاكم محكمة العدالتين الدين أصابوا والمخطئين في حق مصر من السياسيين ورموز الحكم ، فعين حورس كانت تراقب الاحداث كما يتكلم أمام والده أوزوريس ، بينما أولاده الأربعة جالسين أمام عرش أوزوريس ، وتجلس أختاه نفتيس وإيزيس خلفه ، بينما يقوم أنوبيس رئيس الجبانة بدوره في المحاكمة وفثاً لقواعدها وينتظر الوحش عمعميت نتيجة الميزان حتى يلتهم قلب الذي ثقلت موازينه ، ويكون القرار في يد القاضي أوزوريس رئيس الآلهة ، إنا إلى الجنة أو النار أو يذهب الذين ارتكبوا بعض الهفوات إلى حفر منازلنا يعذبون فيها حتى يخرجوا للجنة حيث حقول الآيارو .

يأتي الجزء الاول من الرواية - التي تصدر في جزءان - ويحاكم وزراء عصر مبارك وصولاً إلى اندلاع صورة يناير ، ثم الفترة الانتقالية التي حكم فيها المجلس الاعلى للقوات المسلحة البلاد ، ثم فترة حكم الرئيس عدلي منصور .

وتناول الكاتب في إطار من الفنتازيا السياسية مجريات المحكمة وفق اتهامات وأعمال كل شخصية واردة في الرواية ، وتتمكن كل شخصية من الدفاع عن نفسها بحسب ما يستطيع حتى نهاية الجلسة .

حاول الكاتب أن يذهب إلى توثيق هذه الفترات في إطار المزج التاريخي بالحاضر لأسباب ، منها التعريف بكيف كانت تجرى محاكمة المصريين القدماء أمام محكمة أوزوريس ، وتوثيق أحداث الحاضر السياسية في قالب أدبي أمام محكمة العالم الآخر الفرعونية لتلقى هذه الفترات التي عاشتها مصر بما جرى فيها حاضرة مقاسة على عصر الفراعين وأدواتهم في الحكم على رجال مصر في كل العصور .

ولم يذهب الكاتب بعيداً عن الواقع في الاتهامات التي وجهها قضاة المحكمة للماثلين أمامها ، بل هي ما قدموه من أعمال دون وكس ولا شطط ، في قالب تراثي فرعوني ليتيح للقارىء متعة السفر في عالم الحضارة والحاضر بما يضع الحقائق كاملة بين يديه .