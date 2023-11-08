السيطرة على حريق شقة سكنية بإمبابة

تمكن رجال الدفاع المدني في السيطرة على حريق شقة سكنية بمنطقة إمبابة شمال الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بشارع الجامع.



دفع وعلى الفور دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال، تبين بالفحص نشوب حريق داخل شقة بالطابق الرابع نتيجة ماس كهربائي وتمام الإخماد.

وتوجد طرق لكيفية التعامل مع الحرائق ومن مسببات الحرائق:

- تعتبر حوادث المطبخ أكثر أنواع الحريق شيوعاً، فهو يمثل المصدر الرئيسي للحرائق المنزلية التي غالبا ما تنشأ بسبب الإهمال البشري.

- التدخين يعتبر المسبب الثاني لحوادث الحريق بالمنزل، حيث أن إطفائها في سلة المهملات بدلاً من المكان المخصص من أهم مسببات الحرائق.

- التماس الكهربائي يعتبر أحد أهم الأسباب في نشوب الحرائق في المباني والبيوت والمنشآت التجارية والذي قد ينجم عن إرتفاع درجة الحرارة الناتجة من حرارة الجو أو الحرارة الناتجة عن المعدات الكهربائية، أوحصول تماس كهربائي في عملية توزيع الكهرباء في الدارة الكهربائية في المباني.

ومن المعروف مدى الآثار الوخيمة التي تخلفها الحرائق المنزلية ، إلا أنه من السهل تفاديها بإتخاذ تدابير إحتياطية سهلة مثل:

- يجب وضع خطة طوارئ تتضمن كيفية تصرف أفراد الأسرة في حال حدوث حريق، مثل تدريب أفراد العائلة جميعاً والأطفال خصوصاً على عملية الإخلاء في حال وقوع الطوارئ.

- إغلاق أسطوانة الغاز قبل النوم، وعدم وضع الأسطوانة مباشرة على الأرض وإنما محاولة وضعها في القاعدة المخصصة لها.

- وضع أعواد الثقاب والقداحات في أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.

- عدم ترك الزيت أوالطعام على الموقد والإنشغال عنها، فهي من أكثر حوادث الحريق شيوعاً في المنزل.

- تجنب التدخين في غرفة النوم أو في أماكن تواجد الأطفال.

- تجنب إستخدام الشوايات وأدوات الفحم في الأماكن المغلقة.

- نزع الأدوات الكهربائية من المقابس فور الإنتهاء من إستخدامها.

- إبعاد النار والمواقد المشتعلة والشموع المضاءة عن الأثاث والمفروشات.

- احرص دائماً على وجود مطفأة حريق في منزلك، واحذر من استخدامها إلا في الحالات الضرورية. وإذا امتدت ألسنة النيران إلى كافة الغرف، غادر البيت فوراً واستدعي فريق الإطفاء.