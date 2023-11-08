مستشفى الراجحي للكبد بجامعة أسيوط يستقبل 2589 مترددا بالعيادات خلال أكتوبر الماضي

أعلن مستشفى الراجحي الجامعي للكبد بجامعة أسيوط، استقبال (2589) متردداً على العيادات الخارجية خلال شهر أكتوبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور شريف كامل مدير مستشفى الراجحي الجامعي.

وكشف مستشفى الراجحي الجامعي، أنه تم استقبال (673) حالة بوحدة الأشعة، وتم تسجيل (682) حالة بوحدة المناظير، بالإضافة إلى تسجيل (534) حالة دخول، وإجراء(48) عملية جراحية خلال الشهر نفسه.

يعد مستشفى الراجحي الجامعي للكبد من أبرز المستشفيات التخصصية في مصر والشرق الأوسط. يوفر المستشفى رعاية عالية الجودة للمرضى الذين يعانون من أمراض الكبد ويحتاجون إلى تشخيص وعلاج فعال. يضم المستشفى فريقًا متخصصًا من الأطباء والممرضين المتميزين في مجالات علاج الكبد وجراحته.

تعمل وحدة الأشعة في المستشفى على توفير خدمات التصوير الشعاعي المتقدمة للمرضى، مما يساعد في تشخيص الحالات وتحديد الخطة العلاجية المناسبة. كما تعتبر وحدة المناظير من أهم الوحدات في المستشفى، حيث يتم إجراء عمليات المناظير الهضمية والتنظير البطني وفحوصات أخرى لتقييم حالة الكبد وتشخيص الأمراض المرتبطة به.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز مستشفى الراجحي الجامعي بفريق متميز من الأطباء المختصين في مجال الكبد، حيث يعملون جنبًا إلى جنب لتقديم الرعاية الشاملة والعلاج الأمثل للمرضى. يتوافر في المستشفى أيضًا مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية الأخرى، مثل الجراحة العامة والأمراض الباطنية والتخدير، مما يسمح بتوفير العناية الصحية المتكاملة للمرضى.

تجدر الإشارة إلى أن المستشفى يولي أهمية كبيرة للتطور والابتكار في مجال علاج الكبد. يتم إجراء العديد من البحوث والدراسات العلمية في المستشفى لمساعدة في تحسين العلاجات المتاحة وتقديم رعاية أفضل للمرضى.

بفضل الجهود الرائدة التي يبذلها فريق مستشفى الراجحي الجامعي للكبد، يستمر الإقبال المتزايد على الخدمات الطبية في هذا القطاع. يعكس ذلك الثقة الكبيرة التي يحظى بها المستشفى من قبل المرضى والمجتمع الطبي، ويمثل نجاحًا وإنجازًا للجهود المستمرة لتحسين صحة ورفاهية المرضى المصابين بأمراض الكبد.