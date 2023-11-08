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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

وحدة فورد في جنوب أفريقيا تستثمر 281 مليون دولار في السيارات الهجينة

تقنيات سيارات
تقنيات سيارات

قالت وحدة شركة فورد الأمريكية العملاقة للسيارات في جنوب أفريقيا اليوم الأربعاء إنها ستستثمر 5.2 مليار راند (281 مليون دولار)، لإنتاج سيارة هجينة، في البلاد في الوقت الذي حثت فيه الحكومة على التحرك بسرعة بشأن سياسة السيارات الكهربائية.

يتم تصدير ثلاثة أرباع السيارات التي تنتجها صناعة السيارات في جنوب إفريقيا، والتي تمثل 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من 100000 وظيفة ، معظمها إلى الدول الأوروبية.

ولكن مع حظر المملكة المتحدة وأوروبا بيع، سيارات البنزين الجديدة اعتبارا من عام 2035 ، حذرت حكومة جنوب إفريقيا من تهديد وجودي للقطاع ، وسعت شركات صناعة السيارات إلى خطة حكومية للانتقال إلى السيارات الكهربائية.

قال أندريا كافالارو ، مدير عمليات فورد لمجموعة السوق الدولية، إن ىتحتاج الحكومة حقا إلى وضع اللمسات الأخيرة على سياستها ونشرها لأن الدول الأخرى تتحرك بسرعة ، بسرعة كبيرة" ،المصدر رويترز.

في غضون ذلك ، تركز الشركة على إنتاج السيارات الهجينة - السيارات التي يمكن أن تعمل بالبنزين مثل محرك الاحتراق الداخلي العادي أو المركبات التي تعمل بنظام ICE وتعمل أيضا بشحنة كهربائية.

وكان كافالارو يتحدث لرويترز على هامش احتفال فورد بمرور 100 عام على عملياتها في جنوب أفريقيا والإعلان عن استثمار لإنتاج سيارة رينجر الهجينة.

وقالت الشركة، إن الاستثمار سيذهب إلى إنتاج سيارتها الكهربائية الهجينة رينجر ، والتي سيتم طرحها من مصنعها في بريتوريا اعتبارا من أواخر عام 2024.

"ما رأيناه هو مجرد هذا التصعيد السريع لاعتماد تقنيات سيارات الطاقة الجديدة" ، قال رئيس شركة فورد للسيارات في أفريقيا نيل هيل لرويترز.

وقال كافالارو إن فورد تخطط لتصدير حوالي 70٪ من 44000 من سيارات رينجر إلى أوروبا وأستراليا ونيوزيلندا.

(1 دولار = 18.4993 راند)

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