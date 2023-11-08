التعادل يحسم مباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نابولي ويونيون برلين التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأ فريق نابولي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، ماريو روي.

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفارتسخيليا.

سجل ماتيو بوليتانو هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 39 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب ديفيد داترو فوفانا من إدراك هدف التعادل لفريق يونيون برلين في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

بهذا التعادل يرفع فريق نابولي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بـ9 نقاط، بينما ارتفع رصيد يونيون برلين إلى نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.