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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

التعادل يحسم مباراة نابولي ويونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

مباراة نابولي ويونيون
مباراة نابولي ويونيون برلين

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة نابولي ويونيون برلين التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب دييغو ارماندو مارادونا، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل نابولي لمواجهة يونيون برلين في دوري أبطال أوروبا

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نابولي يتخطى ساليرنيتانا بهدفين في الدوري الإيطالي

بدأ فريق نابولي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو، رحماني، ناثان، ماريو روي.

الوسط: أنجويسا، لوبوتكا، زيلينسكي.

الهجوم: بوليتانو، راسبادوري، كفارتسخيليا.

سجل ماتيو بوليتانو هدف التقدم لفريق نابولي في الدقيقة 39 من الشوط الأول، ثم تمكن اللاعب ديفيد داترو فوفانا من إدراك هدف التعادل لفريق يونيون برلين في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

بهذا التعادل يرفع فريق نابولي رصيده إلى 7 نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر بـ9 نقاط، بينما ارتفع رصيد يونيون برلين إلى نقطة وحيدة في المركز الرابع والأخير بالمجموعة.

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