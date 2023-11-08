مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط يجري 1017 جلسة غسيل كلوي

نفذ مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط (1017) جلسة غسيل كلوي خلال شهر أكتوبر الماضي. وقد تم تنفيذ هذه الجلسات تحت إشراف ورعاية فريق طبي متخصص يضم أطباء متميزين وممرضين محترفين.

وتعتبر جلسات الغسيل الكلوي حلقة الوصل الحيوية في حياة المرضى الذين يعانون من مشاكل في الكلى. فهذه العملية تعمل على تنقية الدم وإزالة الفضلات والسموم من الجسم، حيث تحل محل وظيفة الكلى المصابة أو تعزز وظيفة الكلى السليمة. وقد أسهمت هذه الجلسات في تحسين حالة المرضى وتعزيز نوعية حياتهم.

بالإضافة إلى جلسات الغسيل الكلوي، استقبل مستشفى أم القصور الجامعي (175) متردداً على العيادات الخارجية خلال الشهر الماضي. وقد قدم الفريق الطبي الخبير في المستشفى خدمات طبية متنوعة لتلبية احتياجات المرضى وتشخيص الحالات المختلفة. تم أيضًا إجراء (250) تحليلًا لتقييم صحة المرضى بدقة وتحديد العلاج اللازم.

وتعتبر الأشعة من الأدوات الحيوية في تشخيص الأمراض وتحديد العلاج المناسب. وقد تم إجراء (30) حالة أشعة في مستشفى أم القصور الجامعي خلال شهر أكتوبر للكشف عن أمراض وإصابات مختلفة وتحديد خطة العلاج المناسبة و تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عامر رجب أحمد مدير المستشفى، وبإشراف الدكتورة عفت عبد الهادي رئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفيات الجامعية..

تؤكد إدارة المستشفى أنها ملتزمة بتقديم أعلى مستوى من الرعاية الصحية للمرضى من خلال توفير الخدمات الطبية المتخصصة والتشخيص الدقيق والعلاج الفعال. وتعتبر هذه الخدمات جزءًا من جهود الجامعة الرامية إلى تعزيز الصحة والرفاهية في المجتمع.