هواوي توقع 3 اتفاقيات تعاون مع البترول لدعم التحول الرقمي

وقعت شركة هواوي، المتخصصة في مجال حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ثلاث اتفاقيات تعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بهدف المساهمة في توفير الحلول الذكية والطاقة الرقمية ودعم التحول الرقمي إلى جانب استخدام حلول الطاقة الشمسية في تشغيل رؤوس آبار حقول البترول، إضافة إلى دعم وتأهيل الكوادر البشرية من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.

تم توقيع اتفاقيات التعاون بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني، والدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وتيري هي، رئيس شركة هواوي لمنطقة شمال افريقيا، وقام بتوقيع اتفاقيات التعاون جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، وجوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية -هواوي مصر.

تهدف الاتفاقية الأولى، والتي وقعها المهندس علاء حجر، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني وجيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، إلى تنفيذ برامج التدريب أثناء العمل وتنمية مهارات الكوادر البشرية من خلال برنامج تأهيل القيادات الشابة والمتوسطة بقطاع البترول والغاز.

كما تشمل الاتفاقيتين التي وقعهما الدكتور علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، وجوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية - هواوي مصر، التعاون بين الطرفين بشأن أُطر العمل التي يعتزم الطرفان تنفيذها في مجالات توفير الحلول الرقمية الخضراء ومراكز البيانات لمنشآت قطاع البترول والغاز، وإمداد الطاقة الشمسية وبطاريات التخزين التي تعمل على إمداد الطاقة لرؤوس الآبار في مواقع الإنتاج. كما يهدف التعاون في مجال الطاقة الشمسية لتحقيق التحول الطاقة من الاعتماد على الديزل الي الطاقة الشمسية والبطاريات الكهربائية مما يساهم في تقليل الانبعاثات وتخفيف الضغط على استيراد الديزل ويحقق رؤية مصر والقطاع البترولي في تقليل الانبعاثات الكربونية وكفاءة التشغيل والاستدامة.

أشاد جيم ليو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي مصر، بالعلاقات المتميزة التي تربط بين هواوي والحكومة المصرية على مدار أكثر من عقدين في العديد من القطاعات، مؤكداً حرص الشركة على المساهمة في دفع التحول الرقمي في قطاع البترول في مصر من خلال تقديم حدث التقنيات الخضراء والحلول الذكية بما يخدم رؤية تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول البترول والغاز، وفي إطار استراتيجية وزارة البترول لرقمنة قطاع النفط والغاز، تماشياً مع رؤية مصر 2030".

أكد جوي دينج، الرئيس التنفيذي لمجموعة أعمال الطاقة الرقمية - هواوي مصر:" لطالما حرصت شركة هواوي على الاستثمار في البحث والتطوير للوصول الى حلول مبتكرة تساهم في خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة من خلال الاعتماد على على الطاقة الرقمية الخضراء بهدف تحسين كفاءة الطاقة واستهلاكها من خلال تبادل خبراتنا الممتدة مع شركائنا لبناء مستقبل رقمي أكثر استدامة خالي من الكربون تماشياً مع استراتيجيات الاستدامة الطموحة التي تسعى الدولة لتحقيقها."