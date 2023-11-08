الزمالك وبيراميدز يتجهان للأشواط الإضافية بعد التعادل الإيجابي

انتهى الوقت الأصلي من المباراة المثيرة بين فريقي الزمالك وبيراميدز المقام حاليًا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

حيث سجل بيراميدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، عن طريق لاعبه الكونغولي فيستون ماييلي.

ثم تعادل الزمالك عن طريق لاعبه نبيل عماد دونجا في الوقت الإضافي من الشوط الثاني بعد عدة هجمات تم ترجمتها لهدف آخر المباراة ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وشهدت المباراة حصول اللاعب أحمد توفيق على بطاقة حمراء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف صعب للغاية قبل نهاية اللقاء بـ 12 دقيقة.

وتعرض اللاعب سيد نيمار للإصابة في الدقيقة 79 وظل خارج الخطوط لأكثر من 5 دقائق بعدما أجرى الفارس الأبيض 3 تبديلات، ليخرج وينزل بدلًا منه محمد طارق.