وزير الشباب والرياضة يشهد إعلان تفاصيل المسابقة الدولية رالي الطيران

شهد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، المؤتمر الصحفي الخاص بتنظيم وتنفيذ المسابقة الدولية رالي طيران والُمدرجة ضمن أجندة المسابقات الدولية للإتحاد الدولي للرياضات الجوية – FAI، بالتعاون مع وزارتي الطيران والسياحة والآثار وذلك ضمن جهود الوزارة لتنظيم الفعاليات الرياضية.



قال صبحي : "رالي الطيران حدث رياضي كبير وجديد ولأول مرة رالي طائرات، وتتعاون الوزارة من خلاله مع وزارات الطيران والسياحة والآثار والدفاع والداخلية، بمشاركة ١٤ طائرة من عشرة دول. مختلفة، ونثني ونشيد دائمًا بشركائنا في القطاع الخاص"



وأكد وزير الرياضة أن دعم القيادة السياسية وتوفير الدعم الدائم لمثل هذه الأحداث هو ما يضعها على رأس أولويات الدولة وهى الاهتمام بصحة المواطن، معبرًا عن أهمية دمج الرياضة بالأماكن السياحية والأثرية، لما تتمتع به مصر من تراث ذاخر.



وتحدث صبحى عن حرص الوزارة على التعاون مع مختلف المؤسسات المعنية لتنظيم ماراثونات رياضية على مستوى جميع المحافظات، ضمن أجندة الفعاليات الرياضية السنوية التى تضعها الوزارة، فى ضوء نشر ثقافة الممارسة الرياضية، والترويج للمعالم السياحية والأثرية التى تتميز بها البلاد، وكذا المشروعات القومية الكبرى التى تشهدها مصر خلال الآونة الراهنة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.



من جانبه، قدم الدكتور ياسر المنيسي رئيس شركة الفرعون الطائر المُنظمة للرالي، عرضًا توضيحيًا، لشرح مراحل السباق منذ بدايته حتي النهاية، متوجهًا بالشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة علي اهتمامه بالحدث وتذليل كافة العقبات أمام إنجاح الرالي علي كافة المستويات.



ويتم التحليق بين المطارات المدنية المذكورة داخل الممرات الجوية المدنية على ارتفاع ٢٥٠٠ قدم، علي أن يكون إقلاع الطائرات يوم ١١ نوفمبر من سفنكس الساعة ٤ عصراً والاتجاه لاعلى الأهرامات بارتفاع ٢٠٠٠ قدم، والتحليق في دوائر فوق الأهرامات لمدة ١٠ دقائق وعلى إرتفاع ٨٠٠ قدم الطيران أعلى هرم سقارة لمدة ١٥ دقيقة مع إمكانية خفض الارتفاع لبعض الطائرات الى ٢٠٠ قدم فوق الاحداثيات.



وتُقام المسابقة تحت إشراف نادي الطيران المصري خلال الفترة من ١٨-١٠ نوفمبر ٢٠٢٣ بالتحليق بين المطارات المدنية الآتية ( سفنكس - الأقصر - أسوان أبو سمبل – الجونة )، بتنظيم شركة الفرعون الطائر للمسابقات الرياضية، والشراكة مع الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.



