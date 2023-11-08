إصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوي

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة بطريق السويس الصحراوى وتم نقل المصابين إلى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل.



وتلقت شرطة النجدة بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق السويس الصحراوى انتقلت سيارات إسعاف إلى مكان البلاغ.



وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 5 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، وجار رفع آثار الحادث.



وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:



- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.