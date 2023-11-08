ابنة هبة قطب تضرب مواطن بالبوكس.. تفاصيل

قررت الجهات المعنية، منذ قليل، التحفظ على ابنة خبيرة العلاقات الأسرية هبة قطب، والدكتور ع. أ، بقسم شرطة الشيخ زايد بأكتوبر، لتعديها على الأخير في الجراج الخاص لـ هيبر وان بسبب خلاف على أولوية المرور.

وحرر المجني عليه محضرًا يتهم ابنه خبيرة العلاقات الأسرية هبة قطب، بالتعدي عليه بألفاظ خارجة ومحاولة تكسير السيارة الخاصة به ، وضربه بالبوكس في وجهه مما تسبب في إصابته.

وذكر محرر البلاغ أن الفتاة كانت بصحبة والدتها ولم تقم الأخيرة بمنعها من التعدي عليه بالألفاظ الخارجة، بل كانت داعما لها في المشاجرة على حسب وصفه في المحضر.

تطورت المشاجرة إلى تعدي ابنة هبة قطب على طبيب بالبوكس في وجهه، بعد وصلة من الشتائم بألفاظ خارجة أمام الحضور.

واصطحب الأمن الطرفين إلى قسم الشرطة بالشيخ زايد واتهم الموظف ابنه خبيرة العلاقات الأسرية هبة قطب بالتعدي عليه ومحاولة تكسير سيرته ووقوفها على كبود سيارته ورفضها النزول رغم توسلات من الحضور لفض الاشتباك ووجود والدتها معها في المكان على حسب وصف محرر المحضر.