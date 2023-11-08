حبس المتهمين بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم 4 أيام

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين في واقعة تكوين تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.



تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد شريف قباله مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الفور قرر اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، تشكيل فريق بحث حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".



وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي السابق أصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.



وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح انتقلت سيارات إسعاف الي المكان.

وبالفحص والتقنين، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.



وفي السابق تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية و بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط مالك مزرعة دواجن مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية في 31 حكما بتهم "تبديد" في محافظة البحيرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص، يعملون في آحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة.



أصيب 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية.



وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال، حيث أصيب كل من: يحيى أشرف الصعيدي 22 عاما، ، وطارق محمد السعيد 45 عاما، ، وعمرو محمد أبو زيد 17 عاما، وعدي منصور مسعد 19 عاما ، وياسر زياد يحيى 18 عاما، وأحمد حسام الفاروق 22 عاما، وأحمد عبدالكريم مسعد، 18 عاما، ومحمد أحمد محمد 16 عاما ، وفارس محمد رفعت 17 عاما، ومحمد طارق محمد 18 عاما، جميعهم عمال تابعين لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز بلقاس.