الدقيقة 75.. فرص بالجملة لـ بيراميدز ومحاولات فاشلة من الزمالك للعودة

مر 75 دقيقة من عمر مواجهة الزمالك وبيراميدز بنصف نهائي كأس مصر، والتي تشهد تقدم السماوي بهدف دون مقابل على الفارس الأبيض، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات كأس مصر.

فرص بالجملة لـ بيراميدز ومحاولات فاشلة من الزمالك للعودة:

سجل هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، وسط مجموعة كبيرة من الفرص المهدرة من جانب الفريقين طوال الـ 75 دقيقة التي مرت، وسط سيطرة واستحواذ من الفارس الأبيض بنسبة 63%.

أجرى بيراميدز تبديل بنزول أحمد توفيق بدلًا من وليد الكرتي ومازال يمتلك كل من شريف إكرامي ومحمود مرعي وكريم حافظ وأحمد فتحي ورمضان صبحي ويوسف أسامة نبيه وسيف فاروق جعفر ودودو الجباس.

بينما أجرى الزمالك 3 تبديلات بنزول محمد عبدالشافي بدلًا من محمود علاء ونزول كل من ناصر منسي ومحمد أشرف روقا بدلًا من شيكابالا وعمرو السيسي، ومازال يمتلك كل من عبد الرحمن نفاد ومحمد طارق وحاتم سكر وعبدالله جمعة ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف "روقا" وسامسون أكينيولا.