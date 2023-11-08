التحقيق مع المتهمين بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهمين قاموا بتشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية.



تمكنت مباحث قسم شبين الكوم من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد شريف قباله مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، على الفور قرر اللواء محمد عبد الواحد مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية، تشكيل فريق بحث حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".



وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

و تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اننشال جثة غريق من داخل سيارة انقلبت فى مياه النيل.

تمكن رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية من اننشال جثة غريق من داخل سيارة انقلبت فى مياه النيل عقب سقوطها من أعلي دائرى المعادى، كما تم استخراج السيارة من نهر النيل.

وفور تلقى بلاغا بسقوط سيارة من أعلي الطريق الدائرى بمنطقة المعادى فى مياة نهر النيل ونتج عنها وفاة سائق السيارة، كما تم استخراج السيارة وتم انتشال جثة الغريق وتم نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.



وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح انتقلت سيارات إسعاف الي المكان.