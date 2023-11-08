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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أصيب ٣ اشخاص في حادث انقلا سيارة بأطفيح| تفاصيل

بوابة الوفد الإلكترونية

اصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.

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وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح انتقلت سيارات إسعاف الي المكان. 

وتبين من خلال الفحص، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.

وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.
- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.
- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.
- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.
- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.
- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.
- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.
- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.
- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.
- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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الجريدة الورقية