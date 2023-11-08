التحقيق في واقعة انتشال جثمان داخل سيارة فى النيل من أعلى دائرى المعادى

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة اننشال جثمان غريق من داخل سيارة انقلبت فى مياه النيل.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية من اننشال جثمان غريق من داخل سيارة انقلبت فى مياه النيل عقب سقوطها من أعلي دائرى المعادى، كما تم استخراج السيارة من نهر النيل.

وفور تلقى بلاغا بسقوط سيارة من أعلي الطريق الدائرى بمنطقة المعادى فى مياة نهر النيل ونتج عنها وفاة سائق السيارة، كما تم استخراج السيارة وتم انتشال جثمان الغريق وتم نقله إلى المستشفى.

وكشفت التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وأصيب 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى فى منطقة أطفيح، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.



وفور تلقى بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح انتقلت سيارات إسعاف الي المكان.

وبالفحص والتقنين، انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 3 اشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث.



وفي السابق تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية و بالاشتراك مع مديرية أمن البحيرة من ضبط مالك مزرعة دواجن مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 24 سنة وكفالات مالية في 31 حكما بتهم "تبديد" في محافظة البحيرة.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده اعترف بصحتها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي السابق تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص، يعملون في آحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة.



أصيب 10 عمال في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، على طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية.