الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بين الإنجازات والالتزامات التي لم يتم الوفاء بها

رسم المجتمع المدني، يوم الأربعاء في كينشاسا صورة قاسية للالتزامات التي لم يتم الوفاء بها للرئيس فيليكس تشيسيكيدي، الذي يترشح لولاية ثانية ، بينما تسلط حكومته الضوء بدلا من ذلك على العديد من الإنجازات، الأبراج المحصنة السرية والنزاعات المسلحة والطرق السيئة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في 20 ديسمبر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفيليكس تشيسيكيدي، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019، هو من بين 26 مرشحا رئاسيا مسجلا.

وفي 1 نوفمبر/تشرين الثاني، انتقدت منظمة غير حكومية "نكث وعوده" بشأن حرية الإعلام، وبعد أسبوع، قدم ائتلاف من منظمات المجتمع المدني تقريرا للصحافة حول التزاماته في ثلاثة مجالات أخرى: الأمن والعدالة والبنية التحتية.

وقد اختار المؤلفون، المجتمعون حول مشروع يسمى "REPERE" (المساءلة والمشاركة والمشاركة المسؤولة للمواطنين)، من بين الالتزامات الرئاسية «إضفاء الطابع الإنساني على أجهزة الاستخبارات» و «تهدئة الأراضي الوطنية بأكملها».

في وقت مبكر من فبراير 2019 ، وعد فيليكس تشيسيكيدي ، الذي خلف جوزيف كابيلا (2001-2018) ، بأنه لن يكون هناك "المزيد من القمع للآراء السياسية" وأعلن "إغلاق جميع الأبراج المحصنة السرية" لوكالة الاستخبارات الوطنية (ANR) ، كما يشير التقرير.

«يجب الاعتراف بأنه في بداية ولايته، تم بالفعل إطلاق سراح بعض السجناء السياسيين»، ولكن، وفقا للوثيقة، «لم يتم إغلاق الأبراج المحصنة السرية».

في هذه الأبراج المحصنة ، "الظروف غير مقبولة إنسانيا". وتتم الاعتقالات «في غياب أي شهود»، و«غالبا ما يتعرض المعتقلون للتعذيب»، ومما يشجب مؤلفيه «استئناف الترهيب واعتقال الجهات الفاعلة السياسية».

ويشير التقرير أيضا إلى أن «النزاعات المسلحة لا تزال مستعرة في شرق البلاد» ويذكر بشكل عابر بأن تشيسيكيدي لم يقيم مقره في الشرق، كما قال قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2018.

وفيما يتعلق بالعدالة، يرحب التقرير ببعض التدابير لكنه يأسف لعدم إنشاء "محكمة متخصصة" في مكافحة الفساد واختلاس الأموال العامة.

أخيرا، تنظر المنظمات غير الحكومية في تقريرها إلى الالتزام بجعل عام 2022 «عام الأعمال الرئيسية». التزام "لم يتم الوفاء به تقريبا" ، وفقا لاستنتاجاتهم.

من جانبه، يعقد المتحدث باسم الحكومة إحاطات صحفية لعدة أسابيع، إلى جانب وزراء آخرين، لتحديد المشاريع التي تم تنفيذها خلال فترة ولاية الرئيس تشيسيكيدي الأولى في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والصناعة، إلخ.

"نحن بصدد إعادة بناء كل شيء" ، أعلن وزير الصحة في 2 نوفمبر.