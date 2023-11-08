فينيسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد لمباراة سبورتينج براجا البرتغالي

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة سبورتينج براجا البرتغالي على ستاد سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة سبورتينج براجا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد و سبورتينج براجا

تبدأ مباراة ريال مدريد و سبورتينج براجا مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات .