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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فينيسيوس جونيور يقود تشكيل ريال مدريد لمباراة سبورتينج براجا البرتغالي

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد ، تشكيل الفريق الذي يخوض مباراة سبورتينج براجا البرتغالي على ستاد سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة الرابعه في دوري أبطال أوروبا.

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تشكيل ريال مدريد الرسمي لمباراة سبورتينج براجا

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، ناتشو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، براهيم دياز، رودريجو.

موعد مباراة ريال مدريد و سبورتينج براجا

تبدأ مباراة ريال مدريد و سبورتينج براجا مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 من شهر نوفمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة ، و11 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و12 مساء بتوقيت الإمارات .

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