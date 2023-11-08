مقتل 20 شخصا على الأقل في هجوم شنه انفصاليون ناطقون بالإنجليزية فى الكاميرون

قالت حكومة الكاميرون، إن نحو عشرين شخصا بينهم نساء وأطفال قتلوا، في هجوم جديد على قرية نفذه انفصاليون يتحدثون الإنجليزية في غرب الكاميرون حيث يقاتل هؤلاء المتمردون والجيش بعضهم البعض منذ سبع سنوات.

قال فيكتور أري نكونغو، الوزير المسؤول عن مكتب رئيس الجمهورية، لإذاعة مينغوت الحكومية، إن وقعت المأساة أثناء الليل في قرية إغبيكاو (المنطقة الجنوبية الغربية). «قتل أكثر من عشرين رجلا وامرأة وطفلا، هذا غير مقبول».

منذ نهاية عام 2016، حرض نزاع مميت الجماعات المسلحة المؤيدة للاستقلال ضد قوات الأمن، واتهم كل منها بارتكاب جرائم ضد المدنيين من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية والأمم المتحدة، في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية، التي تسكنها بشكل رئيسي الأقلية الناطقة باللغة الإنجليزية في هذا البلد الذي يغلب عليه الناطقون بالفرنسية في وسط أفريقيا.

وفي منتصف الليل، هاجم "الإرهابيون" "باستخدام الأسلحة النارية والأسلحة التقليدية، مما أسفر عن مقتل حوالي عشرين شخصا وإصابة سبعة بجروح خطيرة، وإحراق حوالي عشرة منازل"، حسبما قال فيانغ ميكالا، محافظ مقاطعة مانيو، حيث تقع إغبيكاو، للإذاعة الحكومية.

ونسبت وسائل الإعلام الحكومية الهجوم إلى متمردين انفصاليين تشير إليهم السلطات بشكل منهجي باسم "الإرهابيين".

بيا ، 41 عاما في السلطة -

قال أحد سكان القرية، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، إن "حدث ذلك في الساعة 4 صباحا. جاء شبان يحملون البنادق وأطلقوا النار على السكان الذين كانوا نائمين في منازلهم وأشعلوا النار في كتلة كاملة من المنازل».

وتابع قائلا: "لقد انتشلنا بالفعل 23 شخصا من تحت الأنقاض، بعضهم لا يمكننا حتى التعرف عليهم بسبب الحريق".

وقال المقيم "نعتقد أنه مرتبط بيوم 6 نوفمبر، الذكرى السنوية لوصول الرئيس بول بيا إلى السلطة"، مضيفا أنه "كان من المقرر عقد اجتماع للتجمع الديمقراطي للشعب الكاميروني، الحزب الرئاسي القوي.

ويحكم الكاميرون، التي يبلغ عدد سكانها نحو 30 مليون نسمة، بقبضة من حديد منذ 41 عاما حتى اليوم الرئيس بول بيا البالغ من العمر 90 عاما.