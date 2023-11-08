إزالة المعوقات وزيادة نسب التنفيذ فى برنامج توسعات الصرف الصحي بالفيوم

قد بمقر شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالفيوم برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وذلك بمحطة مياه العزب الجديدة وعلى مدار يومين متتاليين الإجتماع الشهري الموسع لمناقشة مشروعات برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار ElP ومنحة من الاتحاد الأوروبي .

حضر الاجتماع المهندس طارق بخيت مدير البرنامج بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندس اشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIU ، وأعضاء الوحدة والمهندس صفوت خالد مدير المكتب الاستشاري "ستانتيك " ، و ممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات وهى شركة ابناء حسن علام ، شركة سبكترا ، شركة سامكريت مصر ، شركة الرواد ، شركة الخرافي ، شركة إيتوس وشركة متيتو

وأكد المهندس محمد عبد الجليل النجار خلال الاجتماع أهمية بحث طرق إزالة المعوقات التي تواجه تنفيذ الأعمال بمشروعات البرنامج لضمان الإنتهاء من تنفيذها تبعاً للجدول الزمني وبالمواصفات والاشتراطات المطلوبة وبأسرع وقت ممكن

محطات الرفع

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموقف التنفيذي لشبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة من حيث نسب تنفيذ الأعمال والإنجاز لمشروعات البرنامج والتي جاءت:. مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع زاوية الكرادسة بمركز الفيوم بنسبة تنفيذ بلغت ٧٨% و مشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي كفر محفوظ بمركز طاميه بنسبة تنفيذ ٥٠%ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع أبو شنب والعجميين بمركز ابشواي بنسبة تنفيذ ٢٣%ومشروعات إنشاء شبكات ومحطات رفع ابشواي، ومشروع إنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي اللاهون والعدوة، وإنشاء شبكات ومحطات رفع صرف صحي سنهور البحرية بنسب تنفيذ ٥,٥ % وهدم وإنشاء محطة معالجة ابشواي بنسب تنفيذ ٤ % وتوسعات محطة معالجة أبو شنب بنسبة تنفيذ ٤%.

جدير بالذكر أن برنامج مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف لزيادة وصول خدمات الصرف الصحي في محافظة الفيوم من ٤٨٪ الي ٨٦ ٪ مما يؤدي لتقليل عبء التلوث على بحيرة قارون من خلال بناء محطات معالجة جديدة وتوسع وتحسين المحطات القديمة وانشاء شبكات الصرف الصحي المرتبطة بها ،علاوة على اسهام مشروع البرنامج في تحسين الظروف المجتمعية والاقتصادية وحماية البيئة والقنوات المائية العزبة من التلوث.

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