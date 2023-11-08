شاهد مصطفي فتحي يهدر فرصة أغرب من الخيال أمام الزمالك بكأس مصر

أهدر النجم مصطفي لاعب فريق نادي بيراميدز فرصة غريبة والشباك خالية من مرماها، في المواجهة الجارية بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر.

شاهد مصطفي فتحي يهدر فرصة هدف أمام الزمالك

وشهدت الدقيقة 21 إهدار مصطفي فتحي فرصة هدف مؤكد بعدما كان المرمى شبة خالي، والتي وصلت له من خلال هجمة مرتدة بطلها فيستون ماييلي نجم الشوط الأول من اللقاء.

😮 مصطفى فتحي يهدر الهدف الثاني لبيراميدز بطريقة أغرب من الخيال #ONTime_Sports pic.twitter.com/0UNhEU22pc — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 8, 2023

حتى الآن يتقدم بيراميدز على الزمالك بهدف نظيف سجله اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من عمر اللقاء، وبعدها أهدر مصطفي فتحي أكثر من فرصة مؤكدة للتسجيل.

بدأ نادي بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وفي خط الدفاع محمد حمدي وعلي جبر وأحمد سامي ومحمد الشيبي، وفي خط الوسط مهند لاشين ووليد الكرتي ومصطفى فتحي وعبدالله السعيد وبلاتي توريه، وفي خط الهجوم فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز أمام الزمالك كل من:-

شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.