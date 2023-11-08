إثيوبيا.. القتال في مدينة لاليبيلا الأرثوذكسية المقدسة

يدور القتال بين رجال الميليشيات والقوات الاتحادية في مدينة لاليبيلا الإثيوبية المقدسة (شمال)، الواقعة في منطقة أمهرة التي مزقها الصراع وتشتهر بكنائسها المحفورة في الصخور، وفقا لعدد من السكان.

دعمت ميليشيات أمهرة فانو "الدفاع عن النفس" الجيش الإثيوبي خلال الصراع المستمر منذ عامين بينه وبين السلطات المتمردة في منطقة تيغراي المجاورة، والذي انتهى باتفاق تم توقيعه في نوفمبر 2022 في بريتوريا.

أدى هذا الاتفاق، الذي ينظر إليه على أنه انعكاس للتحالف، إلى تفاقم التوترات في أمهرة، التي تحولت إلى صراع مفتوح عندما حاولت الحكومة الفيدرالية في أبريل نزع سلاح القوات الإقليمية.

قال شماس في البلدة، طالبا عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية، "بدأ القتال هذا الصباح في حوالي الساعة 08:00 (05:00 بتوقيت جرينتش) ولا يزال إطلاق النار مسموعا.

يبدو أن فانو يسيطرون على أجزاء معينة من المدينة، أستطيع أن أرى مجموعات صغيرة على الطريق الرئيسي.

لم يكن من الممكن التحقق من هذه الادعاءات بشكل مستقل ، حيث تقيد السلطات الفيدرالية الوصول إلى أمهرة.

ولم ترد الحكومة الاتحادية ولا الجيش الإثيوبي على الفور.

وقال أيضا ساكن آخر اتصلت به وكالة فرانس برس، طلب عدم الكشف عن هويته، إن القتال، الذي بدأ حوالي الساعة 8:00 صباحا، مستمر وإن الفانو كانوا مرئيين في البلدة.

وأكد لنا أنه لم يندلع أي قتال يوم الأربعاء بالقرب من الكنائس الصخرية، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو.

وأكد ساكن ثالث في لاليبيلا أن البلدة كانت مسرحا للقتال، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى.

وأعلنت الحكومة الاتحادية حالة الطوارئ في أمهرة في أغسطس/آب.

ويسيطر الجيش الاتحادي على المدن الرئيسية والطرق الرئيسية، ولكن الوضع شديد التقلب وتكثف قبيلة فانو هجماتها في المناطق الريفية.



تعرض فيسبوك للتدقيق، من قبل منظمة العفو الدولية الحقوقية بزعم أنه أدى إلى تفاقم العنف خلال الصراع المروع المستمر منذ عامين في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا.

وفي تقرير دامغ، تؤكد منظمة العفو الدولية أن خوارزميات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بشكل كبير في نشر الخطاب الضار، مؤكدة أن الشركة لم تعالج انتشار مثل هذا المحتوى بشكل كافٍ.

وتمثل ادعاءات منظمة العفو الدولية تحديًا آخر للشركة الأم لفيسبوك، ميتا، التي نفت سابقًا مزاعم مماثلة.

أصرت شركة Meta على استثماراتها المكثفة في الإشراف على المحتوى وإزالة المواد التي تحض على الكراهية من منصتها. ويظل فيسبوك مصدرًا مهمًا للمعلومات للعديد من الإثيوبيين.

ومع ذلك، مع احتدام الصراع بين الحكومة الفيدرالية والقوات المتحالفة معها وقوات تيغراي، أصبح دور فيسبوك في نشر خطاب الكراهية المزعوم موضع تدقيق متزايد.

وقد قدر مبعوث السلام التابع للاتحاد الأفريقي، الرئيس النيجيري السابق أولوسيجون أوباسانجو، أن ما يقرب من 600 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء الصراع، وتعزى أسباب الوفاة إلى القتال، والمجاعة، وعدم كفاية الرعاية الصحية.

وتوصل الصراع إلى وقف لإطلاق النار قبل عام تقريبا بعد اتفاق سلام بين الحكومة الفيدرالية وجبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم منطقة تيغراي في الغالب ومع ذلك، لا تزال إثيوبيا تتصارع مع صراعات أخرى، بما في ذلك تلك الموجودة في منطقتي أوروميا وأمهرة المتوسعتين.

ويسلط تقرير منظمة العفو الدولية الضوء على "نموذج الأعمال المتعطش للبيانات" الذي تتبعه شركة ميتا، والذي، وفقًا للتقرير، لا يزال يشكل "مخاطر كبيرة" على حقوق الإنسان في المناطق المتضررة من النزاع.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اتهام فيسبوك بنشر رسائل تحريضية ضد عرقية تيغراي، تواجه Meta حاليًا دعوى قضائية تزعم فشلها في معالجة المحتوى الضار.

يسعى اثنان من الملتمسين للحصول على تعويضات تزيد عن 1.5 مليار دولار (1.2 مليار جنيه إسترليني).

وشمل تحقيق منظمة العفو الدولية مراجعة الوثائق الداخلية من شركة ميتا، بما في ذلك الاتصالات التي تلقتها الشركة من عام 2019 إلى عام 2022. وتؤكد المجموعة الحقوقية أنه على الرغم من التحذيرات المتكررة وتاريخ المساهمة في أعمال العنف في دول أخرى، فشلت شركة ميتا في تنفيذ التدابير اللازمة.

وفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن "أنظمة خوارزمية فيسبوك عززت انتشار الخطاب الضار الذي يستهدف مجتمع تيغراي، في حين فشلت أنظمة الإشراف على محتوى المنصة في اكتشاف مثل هذا المحتوى والاستجابة له بشكل مناسب".

وردت ميتا بإبلاغ بي بي سي بأنها تعمل بنشاط على تعزيز قدراتها لمكافحة "المحتوى المخالف" المنشور باللغات الإثيوبية المنتشرة على نطاق واسع.

إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان ويبلغ عدد سكانها 113.6 مليون نسمة، تعترف باللغة الأمهرية كلغة عمل رسمية، على الرغم من أن لغات أخرى مثل أفان أورومو، والتغرينية، والصومالية، والعفرية يتم التحدث بها أيضًا في البلاد.

