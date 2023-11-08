30 دقيقة سيطرة زملكاوية.. تقدم وخطورة لـ بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

مرت 30 دقيقة من عمر مواجهة الزمالك أمام نظيره بيراميدز والتي جاءت مثيرة وسريعة للغاية بين الفريقين، شهدت تقدم السماوي بهدف نظيف وخطورة للسماوي في ظل سيطرة من جانب الفارس الأبيض على مجريات اللقاء، المقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس مصر.

30 دقيقة سيطرة زملكاوية.. تقدم وخطورة لـ بيراميدز

سجل هدف بيراميدز الوحيد في اللقاء اللاعب فيستون ماييلي في الدقيقة 5 من عمر اللقاء الذي شهد سيطرة من جانب الفارس الأبيض، بجانب إهدار فرصتين مؤكدتين للتسجيل من جانب المصطفي فتحي من بينها واحدة والمرمى خالي.

😮 مصطفى فتحي يهدر الهدف الثاني لبيراميدز بطريقة أغرب من الخيال #ONTime_Sports pic.twitter.com/0UNhEU22pc — OnTime Sports (@ONTimeSports) November 8, 2023

بدأ نادي بيراميدز مباراة الزمالك بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - عبدالله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء بيراميدز شريف إكرامي - محمود مرعي - كريم حافظ - أحمد فتحي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - يوسف أسامة نبيه - سيف فاروق جعفر - دودو الجباس.

بينما بدأ الزمالك مباراة بيراميدز بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمي:محمد عواد.

الدفاع: سيد نيمار - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - المثلوثى

الوسط.. دونجا - عمرو السيسى - إبراهيما نداى

الهجوم.. شيكابالا - أوباما - زيزو

وتواجد على مقاعد البدلاء عبد الرحمن نفاد و محمد طارق وحاتم سكر وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي ومحمد حسام "بيسو" ومحمد أشرف " روقا" وناصر منسي وسامسون أكينيولا.