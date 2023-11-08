بريطانيا والولايات المتحدة تصدران تنبيها أمنيا جديدا لرعاياهما في أوغندا

أصدرت البعثات الدبلوماسية للولايات المتحدة والمملكة المتحدة، تحذيرا لرعاياهما بشأن الذهاب إلى الأحداث الكبيرة ، وخاصة الخدمات الدينية.

وقبل مهرجان نيجي نيجي، الذي يحضره عدد كبير، يوم الخميس ، نصحوا أيضا بعدم حضور الأحداث الموسيقية والثقافية.

بالإضافة إلى ذلك ، نصحت حكومة المملكة المتحدة مواطنيها بعدم زيارة حديقة الملكة إليزابيث الوطنية أو حديقة سيموليكي الوطنية ، حيث قتل الشهر الماضي زوجان بريطانيان وجنوب أفريقيان ، إلى جانب مرشدهما الأوغندي ، على يد جماعة مسلحة تعرف باسم القوات الديمقراطية المتحالفة (ADF).

ثم أصدرت المملكة المتحدة تحذيرا لشعبها بعدم زيارة الحديقة المعروفة، وفي الآونة الأخيرة، حدثت زيادة في انعدام الأمن في أوغندا.

وأفاد مسؤولون أنهم منعوا تحالف القوى الديمقراطية من مهاجمة الكنائس مرتين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول.

ووقعت واحدة من أكثر الهجمات دموية في البلاد في يونيو عندما ذبح مسلحون من تحالف القوى الديمقراطية 42 شخصا في مدرسة في غرب أوغندا.

وجهت المملكة المتحدة، نصائح للمواطنيها بعد مقتل ثلاثة أشخاص، بعد زيارة حديقة الملكة اليزابيث الوطنية الشهيرة في أوغندا،

وقالت المملكة في بيان لها، إن من ضمن مقتل ثلاثة أشخاص، من بينهم مواطن بريطاني، في اليوم السابق على يد متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة.

ونصحت الحكومة البريطانية، المواطنين، بعدم السفر إلا للضرورة إلى هذه الحديقة" الواقعة في جنوب غرب البلاد، والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح.

وأضافوا: "إذا كنتم حاليًا في الحديقة، فعليكم اتباع نصيحة السلطات الأمنية المحلية. وإذا كنتم قادرين على القيام بذلك بأمان، فعليكم التفكير في مغادرة المنطقة"، مشددين على أن "المهاجمين لا يزالون طلقاء". .

أعلنت السلطات الأوغندية، أن ثلاثة أشخاص، بينهم مواطنون بريطانيون وجنوب أفريقيون، ومرشدهم الأوغندي، قتلوا أثناء سفرهم في حديقة الملكة إليزابيث، على الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونسبت الشرطة الهجوم إلى القوات الديمقراطية المتحالفة، وهي ميليشيا تتمركز في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية والتي تعهدت بالولاء لتنظيم الدولة الإسلامية (IS).

تأسست قوات الدفاع الديمقراطية، في أوائل التسعينيات على يد متمردين أوغنديين ذوي أغلبية مسلمة، وتتمركز الآن إلى حد كبير في جمهورية الكونغو الديمقراطية وترتكب بانتظام هجمات مميتة على الأراضي الكونغولية والأوغندية.

وفي يونيو، نفذت الجماعة هجوما على مدرسة في غرب أوغندا، مما أسفر عن مقتل 42 شخصا، من بينهم 37 طالبا.

وفي الآونة الأخيرة، أحبطت قوات الأمن هجمات بالقنابل كانت مخططة ضد كنائس بالقرب من العاصمة كمبالا.

أعلن الرئيس الأوغندي، يوري موسيفيني مقتل أحد زعماء المتمردين من "القوات الديمقراطية المتحالفة" المرتبطة بتنظيم القاعدة في غارة شنها سلاح الجو في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضاف موسيفيني في بيان، عبر البريد الالكتروني أن ميدي نكالودو، الذي ألقي باللوم عليه في سلسلة من التفجيرات في العاصمة الأوغندية، كمبالا، في عام 2021، كان من بين "عدد كبير من الإرهابيين" ، الذين قتلوا في غارة، تم تنفيذها في 16 سبتمبر، على بعد أكثر من 100 كيلومتر(62 ميلا) من الحدود الأوغندية، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وكانت القوات الديمقراطية المتحالفة قد بدأت عملياتها في غرب أوغندا في أواخر تسعينيات القرن الماضي، قبل أن تفر إلى شرق الكونغو، ومن هناك بدأت تنفيذ سلسلة من الهجمات الإرهابية في أوغندا.