نصائح وإرشادات المرور للقيادة الآمنة في الشبورة المائية

نظرا لسوء الأحوال الجوية وتحذيرات خبراء الأرصاد الجوية، من اتنشار شبورة كثيفة في بعض المحافظات غدا.

ننشر بعض النصائح وفقا لإدارة المرور لقائدي السيارات أثناء القيادة في الشبورة المائية حفاظًا على سلامتهم:

وأفضل نصيحة للتغلب على الشبورة هي عدم القيادة حتى تصبح الرؤية جيدة.

إذا اضطررت للقيادة في الشبورة، فعليك الالتزام بتعليمات رجل المرور.

تهدئة السرعة قبل الدخول في الشبورة وإضاءة جميع الأنوار الخاصة بالسيارة.

تشغيل النور الأمامي في الوضع المنخفض مع استخدام أنوار الشبورة إن وجدت.

استخدام أنوار الانتظار أثناء الشبورة وفتح زجاج السيارة بدرجة تمنع تكثيف بخار الماء داخل السيارة حتي لا تحجب الرؤية عن قائد المركبة.

يجب أن تكون السرعة في حدود ما تسمح به الرؤية وليس في حدود السرعة القانونية، بحيث تتمكن من التوقف عند رؤية الخطر قبل الاصطدام به.

يجب استعمال مساحات الزجاج بصفة مستمرة واستخدام آلة التنبيه علي فترات متقطعة حتي تشعر الغير بوجودك.

وإياك الوقوف بالطريق الذي تكسوه الشبورة المائية لأى سبب من الأسباب.

مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك.

والسير في الحارة الوسط من الطريق والاسترشاد بالخطوط الأرضية تحسبا لوجود سيارة معطلة بالحارة اليمنى.

لا تتخط السيارة التى أمامك أثناء الشبورة.

إذا كانت سيارتك محملة بمواد سريعة الاشتعال، فلا تدخل منطقة الشبورة ويتم تجنيب السيارة بمكان آمن بعيدًا عن الطريق.

وفي حالة تعطل السيارة يتم تجنيبها في أقصى يمين الطريق، وبعيدًا تمامًا عن نهر الطريق مع تشغيل كافة الأنوار وعدم النزول من السيارة حتى لا تعرض حياتك للخطر.

وتهدف هذه النصائح إلى مساعدة قائدي السيارات على القيادة الآمنة في الشبورة المائية، وحماية حياتهم وممتلكاتهم.