موعد مباراة الأهلي والجونة القادمة المؤجلة في الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الانتصار على نظيره سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف وحيد، ويبحث الجمهور عن موعد مباراة الأهلي والجونة القادمة في الدوري الممتازـ بعدما ارتقى الفريق لوصافة الترتيب في الدوري الممتاز هذا الموسم 2023 – 2024.

موعد مباراة الأهلي والجونة القادمة والقنوات الناقلة

تعتبر مواجهة النادي الأهلي أمام الجونة من بين مؤجلات المارد الأحمر لحساب مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز لنسخة الموسم الحالي.

من المقرر ان تقام مباراة الأهلي المقبلة أمام الجونة يوم السبت المقبل الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، والتي تنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة.

وتنقل مباراة الأهلي والجونة عبر قنوات اون تايم سبورت فقط وحصريًا في الوطن العربي ومن خلال ON TIME SPORT HD.

يحتل النادي الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، والتي كانت من خلال تحقيق الانتصار في 4 مباريات على التوالي دون هزيمة أو تعادل.