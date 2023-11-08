تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

أعلن معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيله لمواجهة نظيره بيراميدز، في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس مصر.

تشكيل الزمالك لمباراة بيراميدز:



في حراسة المرمي:محمد عواد.

الدفاع: سيد نيمار - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - المثلوثى

الوسط.. دونجا - عمرو السيسى - إبراهيما نداى

الهجوم.. شيكابالا - أوباما - زيزو

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز:

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.