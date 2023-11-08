سكرتير عام مساعد البحيرة يتابع تحصيل الإيرادات

عقد كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، إجتماعاً لمتابعة موقف تحصيل الايرادات والمديونيات بالوحدات المحلية ،وذلك بحضور المهندس مدحت الشرمه - مدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، وسحر طه رئيس وحدة ميكنة أصول وأملاك الدولة، ومحمد تغيان - مدير وحدة متابعة تحصيل الإيرادات بالمحافظة ، ومسئولى إدارات الإيرادات بالوحدات المحلية .

واستعرض الاجتماع، الموقف الحالي للمديونيات على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، بجانب مناقشة تنفيذ بعض الخطوات والإجراءات التي تستهدف ترشيد النفقات وزيادة العوائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار السكرتير العام المساعد، إلى أهمية تعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، مع ضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين لاسترداد حق الدولة وتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين

ووجه غطاس، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديري مشـاريع ( المواقف -تشغيل شباب الخرجين ) والادارة العامة للشئون المالية والادارية بالمحافظة بموافاه منظومة ميكنة، وميكنة أصول وأملاك الدولة باجمالي المديونية بصـفـة شـهرية ،وذلك وقفاً لأصـل المديونية المرسـلة الي المنظومة مؤخراً مع تحديث المديونية لكافة الأصول المدرجة على المنظومة بشكل ربع سنوي منفصل ،وإستكمال حصر أصول أملاك الدولة بالوحدات المحلية والتي لم يتم ادراجها في منظومة ميكنة ن وكذلك أصول، وأملاك الدولة ( المنشآت الحكومية ـ أراضي الفضاء الغير مستغلة ـ الأصول المؤجرة ) بالإضافة إلى مراجعة موقف التحصيل وإنهاء كافة المتأخرات ،مع استكمال التحصيل واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد.