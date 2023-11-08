محافظ أسوان يشهد اصطفاف المعدات بنصر النوبة

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الأربعاء، عدة مواقع بمركز نصر النوبه ، حيث شاهدا موقع اصطفاف العربات والمعدات بمدينة ومركز نصر النوبه.

الجدير بالذكر أنه يوم 17 من أكتوبر الماضي شاهدا اصطفاف العربات والمعدات بمدينة أسوان الجديدة، ضمن فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك "صقر 124" لمجابهة الأزمات والكوارث، والذى ضم 50% من قوة المعدات والسيارات.

جاء ذلك بمرافقة والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات الأمنية والتنفيذية، حيث تم استعراض عدد من البيانات العملية لتحديد أدوار المعدات والتأكد من قدرتها على القيام بالمهام الموكلة إليها.

وتابع محافظ أسوان، معسكر الإيواء، وتم تقديم فقرات لفرقة أسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ورياضة التايكوندو، وطلاب المراحل التعليمية.

وأشار عطية، إلى أن ذلك يتكامل مع تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بإنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة)، والجار تنفيذه بمبنى ديوان عام المحافظة بتكلفة 14 مليون جنيه، ضمن خطة الدولة للتحول الرقمى والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وبما يساهم فى تحقيق برامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.