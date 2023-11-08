الأهلي وسيراميكا.. حالة إستياء بسبب قميص الفريقين

إنتابت حالة من الجدل بين جماهير الوسط الرياضي المصري، وذلك بسبب ألوان قمصان لاعبي الأهلي وسيراميكا في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الأسبوع المؤجل من الجولة الثالثة، ويحتضنها ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

حيث أن فريقي الأهلي وسيراميكا يرتديان ألوانًا شبيهه، وبات من الصعب التفرقة بينهم أثناء اللقاء، وهو ما أثار جدلًا واسعًا عبر المشاهدين ورواد السوشيال ميديا عن المتسبب من هذه الواقعة.

أين مراقب المباراة والحكم من تشابه الألوان؟

من المفترض أن يرفض مراقب المباراة نزول الفريقين و بدء اللقاء في حالة تشابه القمصان، وأن يجبر أحد الفريقين وبالأخص الفريق الضيف لإتداء الزي البديل.

من جانبه حكم المباراة أيضًا من دوره أن يوقف المباراة حتي يقوم أحد الفريقين بتغيير القميص، ولكن من الغريب أن يمر الموقفه بهذا الشكل وتبدأ المباراة.

ونجح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي في خطف انتصار مهم للغاية على حساب فريق سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء، من عمر منافسات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي، والتي تدخل ضمن مؤجلات المارد الأحمر في موسم 2023 – 2024.

وبدأ الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏

بينما يأتي تشكيل سيراميكا في المواجهة كما يلي :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.