تعليم الفيوم تنظم ندوات عن المشاركة السياسية تحت شعار "انزل شارك"

نظمت مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ندوة عن دعم المشاركة السياسية ، للنزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، بمسرح مديرية التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون بين مديرية التربية والتعليم بالفيوم، ومركز النيل للإعلام بالفيوم.

وحضر الندوة، الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، وريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد هاشم زكي، مدير عام مركز النيل للإعلام بالفيوم، والمستشار أسامة العطفي، وهشام أبوعوف، مدير عام إدارة الشؤون التنفيذية بالمديرية، ومراد أحمد حسن، مدير عام إدارة التعليم العام، ومحمد النادي، مدير عام إدارة الشؤون المالية والإدارية بالمديرية، وحنان حمدي، مسؤول البرامج بمركز النيل للإعلام بالفيوم، ومديري ورؤساء أقسام إدارات الديوان، وجميع العاملين بديوان المديرية، والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية. ومن جهة أخرى نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بالفيوم بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، ندوات عن التوعية السياحية بالمدارس للعام الدراسي 2024/2023م، من أجل نشر الوعي لدى طلاب المدارس بالمقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها المحافظة، وضرورة الحفاظ عليها وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة، والسلوكيات السلبية عند زيارة الأماكن السياحية والأثرية وعند التعامل مع الزائرين. وذلك تحت رعاية وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، وإشراف ومتابعة الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالتعاون.

أكدت الدكتورة أماني قرني، ضرورة النزول والمشاركة في دعم المشاركة السياسية من خلال المشاركة في الانتخابات الرئاسية، إذ إن المشاركة في الانتخابات واجب وطنى مهم للغاية.

ندوات توعية سياحية

وتم تنفيذ الندوات بمدرسة سنرو القبلية القديمة ومدرسة الشهيد تامر أحمد رمضان، وقام بالمحاضرة في الندوات الأستاذة هالة أحمد أمين، والأستاذة كريستينا سمير صبحي.

وقدمت الدكتورة أماني قرني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بالشكر والتقدير لفريق العمل بالهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالفيوم، ومسؤولى ومشرفي الندوات بالتربية والتعليم والعلاقات العامة والإعلام بالمديرية، وذلك للتعاون المثمر والفعال، والجهد المبذول في العمل، وتنفيذ ندوات حول المقومات السياحية للفيوم بالمدارس على مستوى المحافظة.

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