الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تجهيز 505 مركز انتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية بالمنيا

محافظ المنيا
محافظ المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسع ، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة ، وإنهاء كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية، والمقرر اجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم ، وأصدر المحافظ القرار رقم 479 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الإنتخابية بمراكز المحافظة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لإستقبال العملية الإنتخابية ، موجها الجهات التنفيذية بالإلتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للإنتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية ، وتوفير المستلزمات طبقاً لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

 

ووجه المحافظ، شركتى الكهرباء والمياه ، بالمرور على كافة المراكز الإنتخابية لتلافى أي ملاحظات ، من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائى ، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة ، وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية .

 

وأكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية ، لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات على مدار الساعة ، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة ، مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

 

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ، بإزالة ورفع كافة التشوينات والمخلفات ، حول أسوار المراكز الإنتخابية ، حتى لا تمثل عائقاً أمام المواطنين ، وبما يتفق مع الصحة العامة ، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد ، وإقامة سرادقات ومظلات بكافة المراكز الإنتخابية ، تيسيراً على المواطنين ، مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية ، لمعاونة ذوى الهمم وكبار السن ، في الإدلاء بأصواتهم ، إلى جانب مراجعة كافة الطرق المؤدية إلى المراكز الإنتخابية وتمهيدها ، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمنيا .

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