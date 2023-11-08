تجهيز 505 مركز انتخابي استعداداً للانتخابات الرئاسية بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، عن تجهيز 505 مراكز انتخابية على مستوى مراكز المحافظة التسع ، موجهاً برفع درجة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة ، وإنهاء كافة الإستعدادات والتجهيزات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية، والمقرر اجراؤها أيام 10 و11 و12 ديسمبر القادم ، وأصدر المحافظ القرار رقم 479 لسنة 2023 بتشكيل لجنة للمرور على كافة المراكز الإنتخابية بمراكز المحافظة للإطمئنان على مدى جاهزيتها وصلاحيتها لإستقبال العملية الإنتخابية ، موجها الجهات التنفيذية بالإلتزام التام بما ورد من الهيئة الوطنية للإنتخابات من كافة التعليمات ومراجعة التجهيزات النهائية ، وتوفير المستلزمات طبقاً لتعليمات الهيئة للخروج بالعملية الإنتخابية بشكل حضاري، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يستوجب ممارسة حق التصويت لاستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ووجه المحافظ، شركتى الكهرباء والمياه ، بالمرور على كافة المراكز الإنتخابية لتلافى أي ملاحظات ، من ضعف المياه أو انقطاع التيار الكهربائى ، مع التأكيد على تواجد طاقم الصيانة لإجراء أعمال الصيانة اللازمة ، وتوفير عدد كاف من ماكينات الديزل ، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية .

وأكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية ، لمراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات على مدار الساعة ، لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة ، مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الأحداث أولا بأول.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ، بإزالة ورفع كافة التشوينات والمخلفات ، حول أسوار المراكز الإنتخابية ، حتى لا تمثل عائقاً أمام المواطنين ، وبما يتفق مع الصحة العامة ، والتأكد من توفير عدد كاف من المقاعد ، وإقامة سرادقات ومظلات بكافة المراكز الإنتخابية ، تيسيراً على المواطنين ، مع تواجد عدد من موظفي الوحدات المحلية ، لمعاونة ذوى الهمم وكبار السن ، في الإدلاء بأصواتهم ، إلى جانب مراجعة كافة الطرق المؤدية إلى المراكز الإنتخابية وتمهيدها ، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمنيا .